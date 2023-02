Iran International TV ferme ses studios à Londres, invoquant des menaces à la sécurité





La police métropolitaine affirme que les menaces étrangères sont désormais si graves qu'elles ne peuvent plus atténuer le danger pour le personnel et le grand public

Iran International TV a déplacé sa diffusion 24 heures sur 24 dans son studio de Washington DC

Elle continue de fonctionner et il n'y aura pas d'interruption de service

LONDRES, 19 février 2023 /PRNewswire/ -- Après une escalade significative des menaces iraniennes soutenues par l'État et des conseils de la police métropolitaine, Iran International TV à contrecoeur ses studios londoniens et a transféré la diffusion à Washington DC. La chaîne continuera à fonctionner depuis Washington DC sans interruption.

Les menaces avaient augmenté au point qu'on estimait qu'il n'était plus possible de protéger le personnel de la chaîne, les autres employés de Chiswick Business Park et le grand public.

Mahmood Enayat, directeur général de Iran International TV, a déclaré :

« Je ne peux pas croire qu'on en soit arrivé là. Un État étranger a causé une menace si importante pour le public britannique sur le sol britannique que nous devons nous déplacer. Soyons clairs que ce n'est pas seulement une menace pour notre chaîne de télévision, mais le public britannique dans son ensemble. Encore plus, il s'agit d'un assaut sur les valeurs de souveraineté, de la sécurité et de la liberté d'expression que le Royaume-Uni a toujours chéri.

Jour et nuit, nos journalistes s'efforcent de livrer les 85 millions d'Iran et sa diaspora, les nouvelles indépendantes et non censurées qu'ils méritent.

Nous refusons d'être réduit au silence. Nous continuerons à diffuser.

Nous ne sommes pas découragés. »

Notes aux rédacteurs

Cette décision intervient après des mois de menaces présumées du gouvernement iranien et de ses procurations visant Iran International TV

En novembre 2022, la police métropolitaine a mis en garde contre les menaces imminentes et crédibles pour la vie des journalistes de Iran International TV

Le siège de l'Iran International TV à Chiswick a depuis été fortifié et placé sous la garde armée

Le lundi 13 février 2023, un homme a été accusé d'infractions au terrorisme dans le cadre de la surveillance de notre siège social et a depuis été placée en détention provisoire

À propos de Iran International TV :

Basée à Londres, l'Iran International TV est la principale chaîne d'information indépendante 24/7 au service d'un public de plus de 30 millions parmi la population iranienne et la diaspora mondiale.

L'Iran International TV est le fournisseur de confiance et respecté de nouvelles et d'analyses impartiales et non censurées en Iran .

Communiqué envoyé le 19 février 2023 à 10:16 et diffusé par :