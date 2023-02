Québec solidaire réclame un rapport d'impôt unique





QUÉBEC, le 19 févr. 2023 /CNW/ - Le député de Jean-Lesage et responsable de Québec solidaire en matière de Souveraineté, Sol Zanetti, demande au gouvernement de la CAQ d'instaurer un rapport d'impôt unique afin de faciliter la vie des Québécoises et des Québécois, et d'assurer l'autonomie fiscale du Québec.

« Chaque année quand vient la saison des impôts, les citoyens et les entreprises perdent du temps et de l'argent à remplir deux déclarations alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Ces dédoublements bureaucratiques entre Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada nous coûtent près de 425 millions $ par année. Maintenir le système en place, c'est lancer notre argent public par les fenêtres. Instaurer le rapport d'impôt unique, c'est garantir moins de paperasse, moins de dépenses et plus de simplicité pour tout le monde », déclare Sol Zanetti.

Pour le député solidaire, la mise en place d'un rapport d'impôt unique est aussi un geste concret pour ramener plus de pouvoirs au Québec.

« L'échec de François Legault dans le dossier des transferts en santé est une preuve de plus qu'on a besoin de conserver un rapport de force vis-à-vis d'Ottawa. Si François Legault souhaite réellement favoriser l'autonomie du Québec, qu'il s'engage en faveur du rapport d'impôt unique : c'est la meilleure façon de maintenir un rapport de force face à Ottawa et de protéger l'autonomie fiscale du Québec pour être en mesure d'agir par nous-mêmes, par exemple dans la lutte à l'évasion fiscale, qu'Ottawa a abandonnée en signant des traités avec des paradis fiscaux », rappelle le député de Jean-Lesage.

Pourquoi un rapport d'impôt unique ?

Une économie de temps et d'argent pour les citoyens et les entreprises ;

Des centaines de millions de dollars d'économies en fonds publics en évitant les dédoublements administratifs ;

Un seul interlocuteur en ce qui concerne les questions d'impôts ;

Une protection de l'intégrité du processus de perception automatique des pensions alimentaires ;

La TPS est déjà perçue par le Québec depuis 1991.

