Les ministres responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs collaborent pour bâtir un milieu sportif sécuritaire et inclusif ainsi que pour favoriser l'activité physique





CHARLOTTETOWN, PE, le 18 févr. 2023 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs ont conclu une conférence de deux jours axée sur les priorités collectives des gouvernements dans le domaine du sport au Canada. Les ministres ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour relever les défis présents au sein des systèmes sportifs au Canada. Le développement des communautés est au coeur du travail des ministres, qui ont fait valoir leurs priorités collectives voulant que le sport et l'activité physique doivent être sécuritaires, inclusifs, accueillants, accessibles, sains et équitables.

Lors de l'ouverture de la conférence, les coprésidents ont reconnu que la terre sur laquelle ils étaient rassemblés est la terre ancestrale des Mi'kmaq et qu'ils respectaient les Mi'kmaq en tant que peuple autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Conférence des ministres FPT

Parmi les sujets abordés durant la conférence, mentionnons le renouvellement de la Politique canadienne du sport, le sport sécuritaire, le changement de culture au hockey, les Jeux du Canada, les femmes et filles dans le sport et l'amélioration de la santé grâce à une offre accrue d'activités physiques inclusives.

Politique canadienne du sport

La Politique canadienne du sport (la Politique), qui doit être renouvelée en 2023, établit une orientation pour les gouvernements, les institutions et les organismes de sorte que le sport, qu'il soit récréatif ou de compétition, ait des répercussions positives sur les personnes, les communautés et la société.

Les ministres ont discuté de l'état d'avancement du renouvellement de la Politique, ils ont fait le point sur le processus de consultation et ils ont convenu, en principe, de l'orientation décrite dans le document de base de la Politique canadienne du sport. Les ministres ont demandé aux fonctionnaires de continuer à élaborer le document de sorte qu'ils pourront approuver la version définitive plus tard en 2023. La politique renouvelée sera dictée par les valeurs importantes pour la population canadienne, valeurs qui ont été recensées lors de vastes consultations. Un résumé de leurs opinions quant à ce qui devrait être inclus dans la politique est présenté dans le Rapport sur ce que nous avons entendu. La politique renouvelée sera en vigueur jusqu'en 2033.*

Sport sécuritaire

Le sport sécuritaire demeure en tête des priorités dans le programme des ministres. Par suite de leur engagement pris en août 2022, les ministres ont discuté des progrès accomplis en vue de mettre en oeuvre un mécanisme tiers indépendant sur leur territoire respectif. Il s'agit-là d'une démarche importante pour faire en sorte que les athlètes et les participants bénéficient d'un cadre sécurisant vers lequel se tourner pour signaler des incidents de maltraitance. Les ministres ont discuté de la nécessité de veiller à la santé et au bien-être général des athlètes et des participants. Les ministres ont discuté du besoin pressant de changer la culture du hockey, et le Québec a partagé ses progrès sur l'élimination des bagarres au hockey junior. Les ministres ont également discuté des travaux en cours pour soutenir et bâtir des systèmes sportifs sécuritaires et accueillants, du niveau communautaire jusqu'au sport de haut niveau, en s'appuyant sur la Déclaration de Red Deer et des consultations menées dans le cadre de la Politique canadienne du sport.*

Toujours dans l'optique du sport sécuritaire et de la prévention des blessures, les ministres ont reçu une mise à jour sur les efforts mis de l'avant partout au pays en matière de sensibilisation, de prévention, de dépistage et de gestion des commotions cérébrales. Les ministres ont fait état de leurs avancées respectives et ils ont souligné l'importance de prendre des mesures de façon soutenue.**

Jeux du Canada

Événement porteur de développement pour les communautés et le pays, les Jeux du Canada figurent parmi les manifestations sportives les plus inclusives au monde. En effet, ils mettent en vedette des athlètes en situation d'handicap ou non, et des athlètes d'Olympiques spéciaux. Les Jeux permettent de développer la prochaine génération d'athlètes, d'entraîneurs, d'officiels, tout en leur faisant vivre des expériences mémorables. Il est très important de permettre à chaque région d'accueillir les Jeux.

Les ministres ont approuvé la province hôte des Jeux du Canada de 2027. Le gouvernement hôte en fera l'annonce publique officielle au cours des prochaines semaines.

Participation au sport autochtone

Les ministres ont reconnu que la crosse, le sport d'été national du Canada, serait ajoutée au programme officiel des Jeux du Canada, débutant avec l'édition de 2025 qui se tiendra à Terre-Neuve-et-Labrador. Les ministres ont demandé aux fonctionnaires de dresser un plan de mise en oeuvre en misant, entre autres, sur l'ajout de la crosse pour accroître la participation des Autochtones aux Jeux du Canada. Ces mesures se veulent une réponse concrète à l'appel à l'action no 90 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada.

Avant la conférence FPT, les ministres ont rencontré des représentants du Cercle sportif autochtone pour discuter des priorités communes qui visent à encourager la participation des Autochtones au sport, à l'activité physique et aux loisirs. Les discussions ont également porté sur les initiatives prises jusqu'à maintenant pour donner suite à l'appel à l'action no88 de la CVR et sur les retombées du sport et de l'activité physique dans les communautés autochtones.

Amélioration de l'accès aux activités physiques inclusives

Conformément à leur engagement de 2019 au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, les ministres ont convenu de renforcer leur position d'accroître la participation des femmes et des filles dans le sport et de s'assurer que cette mesure demeure une priorité. Les ministres ont également demandé aux fonctionnaires d'élaborer une stratégie afin de publier les données sur l'état d'avancement dans ce dossier.***

Les ministres ont discuté de l'importance de stimuler et de favoriser l'activité physique à échelle du Canada dans l'optique d'améliorer la santé physique et mentale ainsi que le bien-être général de la population. Ils ont reçu des mises à jour sur les actions et les mesures collaboratives visant à favoriser l'activité physique et les loisirs au quotidien, et ce, dans un esprit d'égalité, de diversité, d'inclusion et d'accessibilité.

* Au Québec, un mécanisme tiers indépendant est déjà en place pour l'ensemble du système sportif québécois. Le gouvernement du Québec entend demeurer maître d'oeuvre des rôles et responsabilités qui lui sont reconnus dans les ententes intergouvernementales canadiennes, y compris la Politique canadienne du sport. En conséquence, aucune contrainte liée au Code de conduite universel n'engagera les organismes ou les parties prenantes relevant de la compétence du Québec, notamment les municipalités et les établissements scolaires se trouvant sur son territoire. De plus, le Québec a déjà instauré diverses mesures afin d'améliorer la sécurité dans les sports. Par conséquent, la province ne participera pas à l'élaboration d'une feuille de route concernant la sécurité dans les sports. Le gouvernement du Québec accepte de partager de l'information et ses meilleures pratiques avec les autres gouvernements. Le Nouveau-Brunswick a aussi mis en place un mécanisme tiers indépendant.

** Bien que le Québec partage avec les autres gouvernements de nombreux objectifs à ces sujets, il compte sur ses propres programmes, plans d'action, objectifs et cibles dans ces domaines qui relèvent tous de sa compétence. Le gouvernement du Québec compte donc demeurer le seul responsable quand il s'agit de déterminer les mesures et outils de sensibilisation et de prévention qui seront distribués et utilisés sur le territoire québécois. De plus, il ne participe pas aux initiatives fédérales, provinciales et territoriales relatives à la promotion de l'activité physique et des modes de vie sains, mais il accepte d'échanger de l'information et ses meilleures pratiques avec les autres gouvernements.

*** Bien que, comme tous les autres gouvernements au Canada, le Québec partage l'objectif d'accroître la participation des femmes et des filles dans les sports, il entend conserver son autonomie en matière de divulgation des données concernant l'état d'avancement dans ce dossier. Par conséquent, le Québec publiera ses propres données relatives aux progrès réalisés dans ce dossier.

SOURCE Conférence des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs

Communiqué envoyé le 18 février 2023 à 19:00 et diffusé par :