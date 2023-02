WEMIX dévoile sa technologie WEMIX Kanvas basée sur le rollup ZK équivalent à l'EVM





WEMIX Kanvas facilitera et accélérera l'intégration des applications décentralisées

SINGAPOUR, 18 février 2023 /CNW/ -- Le principal développeur d'écosystèmes basé sur la chaîne de blocs WEMIX a dévoilé aujourd'hui WEMIX Kanvas, sa solution nouvelle génération Ethereum de couche 2 basée sur la technologie rollup ZK équivalent à l'EVM - et une composante clé de l'écosystème de la mégachaîne de blocs que WEMIX s'est engagée à construire.

« En tant que chef de file mondial couronné de succès dans le domaine des jeux de chaîne de blocs, WEMIX avait lancé son propre réseau principal pour créer un écosystème plus vaste, et pas seulement dans le secteur des jeux de chaîne de blocs », a déclaré Shane Kim, chef de la direction de WEMIX PTE., LTD. « WEMIX Kanvas étendra WEMIX à Ethereum, qui possède le plus grand écosystème de chaîne de blocs au monde, et contribuera ainsi à résoudre le problème d'expansion d'Ethereum. »

À compter du premier trimestre de 2023, WEMIX Kanvas se déploiera au moyen d'un processus en deux phases commençant par un rollup optimiste avec un modèle de preuve de fraude ZK avant de passer au rollup ZK équivalent à l'EVM (Ethereum Virtual Machine). Le TestNet de WEMIX Kanvas sera d'abord lancé à l'aide d'un rollup optimiste, l'une des deux principales méthodes dont l'utilité a été prouvée avant d'apporter d'autres améliorations en incorporant un modèle de preuve de fraude zkEVM dans la phase du rollup optimiste. Cela prépare le terrain pour contourner les limites et les difficultés techniques inhérentes à l'utilisation universelle des rollups ZK dans leur état actuel, pour une réalisation harmonieuse de la phase un.

Par la suite, WEMIX Kanvas fera la transition complète vers le rollup ZK équivalent à l'EVM afin de poursuivre les deux objectifs de compatibilité et de rapidité de l'EVM (Virtual Machine). WEMIX Kanvas sera reconnu équivalent à l'EVM dans la phase deux, permettant une intégration et une migration presque sans effort des autres applications décentralisées. La vitesse des retraits sera également beaucoup plus rapide que celle d'un rollup optimiste, qui passera de jusqu'à 7 jours à seulement 60 minutes.

Voici ce que WEMIX Kanvas offrira :

Une réduction des frais de transaction

WEMIX Kanvas utilise la méthode du rollup pour comprimer les transactions et les transférer à la couche 1, réduisant ainsi les frais de transaction

Par conséquent, les applications décentralisées, qui auparavant avaient de la difficulté à utiliser la chaîne de blocs Ethereum en raison des frais de gaz élevés, peuvent participer à l'écosystème Ethereum en utilisant WEMIX Kanvas

Des retraits plus rapides d'Ethereum

Dans le rollup optimiste actuel, en raison de la finalité tardive, les retraits des utilisateurs de la couche 1 sont retardés de jusqu'à une semaine.

WEMIX Kanvas utilise zkEVM pour le rollup ZK pour assurer une finalité rapide avec une génération de preuves rapide, résolvant ainsi les problèmes des retraits lents

Une intégration transparente pour les développeurs

WEMIX Kanvas, dès sa conception, a été créé comme un système hybride qui combine les avantages des rollups optimiste et ZK, assurant une intégration facile pour les nouvelles applications décentralisées

Les applications décentralisées qui étaient auparavant sur la chaîne de blocs Ethereum peuvent être intégrées directement à WEMIX Kanvas sans mises à jour majeures du code

Lorsque le rollup ZK équivalent à l'EVM est atteint, la finalité peut être établie en quelques heures et le retrait peut être effectué rapidement

Une interconnexion avec le mégaécosystème WEMIX

WEMIX Kanvas est conçu pour améliorer l'interconnectivité de couche 2 avec l'écosystème plus vaste de WEMIX de la façon suivante :

En tant que pont reliant toutes les composantes du mégaécosystème, la monnaie WEMIX sera la monnaie de gouvernance de WEMIX Kanvas et de WEMIX 3.0.

Cela signifie que les applications décentralisées sur WEMIX 3.0 et les services qui fonctionnaient sans heurts sur WEMIX, comme KLEVA, et celles qui sont en développement (Kurrency, Konverter et WESHLIST) peuvent facilement migrer et créer une interconnexion avec les applications décentralisées qui sont déjà sur WEMIX Kanvas

La monnaie WEMIX sera plus largement utilisée et tout cela mènera à l'expansion de l'écosystème WEMIX

WEMIX prévoit déployer le projet à partir du lancement du TestNet pour son rollup optimiste avec modèle de preuve de fraude ZK au deuxième trimestre 2023.

Note aux rédacteurs :

Dans le but de devenir la principale branche de la couche d'exécution d'Ethereum, WEMIX Kanvas lancera et élargira l'écosystème en s'appuyant sur le leadership technique et les capacités de service.

WEMIX 3.0 est un protocole en code source libre à haute performance, compatible avec l'EVM, alimenté par un algorithme de consensus SPoA (Stake-Based Proof of Authority) qui est sécurisé par 40 noeuds d'autorité décentralisés exploités par des partenaires mondiaux hautement qualifiés ainsi que des DAO (organisations autonomes décentralisées) communautaires en chaîne.

Il existe deux principaux types de rollups : les rollups optimistes et les rollups avec preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK), ils offrent une plus grande de rapidité et sécurité, mais sont également plus complexes et plus difficiles à mettre en oeuvre.

À propos de WEMIX

WEMIX est une plateforme de jeu de chaîne de blocs développée par WEMIX Pte. Ltd; elle fournit des services comprenant un portefeuille de cryptomonnaies, une bourse décentralisée, le marché NFT, le programme de jalonnement de jetons WEMIX et une passerelle de jeux. WEMIX Pte. Ltd. est une filiale de Wemade, le développeur et propriétaire de l'IP « The Legend of Mir », un jeu qui connaît un grand succès avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.WEMIXnetwork.com .

