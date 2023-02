WEMIX dévoile le Rollup ZK équivalent EVM de WEMIX Kanvas





WEMIX Kanvas va faciliter et accélérer l'intégration des applications numériques

SINGAPOUR, 18 février 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, le principal développeur d'écosystèmes basés sur la blockchain, a dévoilé aujourd'hui WEMIX Kanvas, sa couche 2 Ethereum de nouvelle génération basée sur l'EVM-Equivalent Rollup ZK, et un composant clé du mégaécosystème blockchain que WEMIX s'engage à construire.

« En tant que leader mondial avec un grand succès dans les jeux blockchain, WEMIX avait lancé notre propre réseau principal pour créer un plus grand écosystème, pas seulement dans le secteur des jeux blockchain », a déclaré Shane Kim, PDG de WEMIX PTE, LTD. « WEMIX Kanvas permettra d'étendre WEMIX à Ethereum qui possède le plus grand écosystème blockchain au monde, et contribuera à résoudre le problème de mise à l'échelle d'Ethereum. »

À partir du premier trimestre 2023, WEMIX Kanvas sera déployé selon un processus en deux phases, en commençant par un Optimisitic Rollup avec ZK Fault Proof avant d'évoluer vers le Rollup ZK équivalent à un EVM. Le Testnet de WEMIX Kanvas sera d'abord lancé à l'aide de la méthode Optimistic Rollup, l'une des deux principales méthodes dont l'utilité est prouvée, avant d'être amélioré par l'incorporation de zkEVM Fault Proof dans la phase Optimistic Rollup. Ceci permet de contourner les limitations et les difficultés techniques inhérentes aux Rollups ZK à usage universel dans leur état actuel, pour un achèvement sans faille de la phase 1.

Ensuite, WEMIX Kanvas passera entièrement au Rollup ZK équivalent à EVM afin de poursuivre le double objectif de compatibilité EVM et de finalité rapide. WEMIX Kanvas sera équivalent à EVM dans la phase deux, ce qui permettra l'intégration et la migration presque sans effort d'autres dApps. La vitesse des retraits sera également beaucoup plus rapide par rapport à un Optimistic Rollup, passant de 7 jours à seulement 60 minutes.

WEMIX Kanvas offrira :

Réduction des frais de transaction

WEMIX Kanvas utilise la méthode Rollup pour comprimer les transactions et les envoyer à L1, ce qui réduit les frais de transaction

Par conséquent, les dApps qui avaient auparavant des difficultés à utiliser la blockchain Ethereum en raison des frais de gaz élevés peuvent participer à l'écosystème Ethereum en utilisant WEMIX Kanvas

Retraits plus rapides d'Ethereum

Dans l'Optimistic Rollup existant, en raison de la finalité tardive, les retraits des utilisateurs de L1 ont été retardés jusqu'à une semaine

WEMIX Kanvas utilise zkEVM pour Rollup ZK afin d'assurer une finalité rapide avec une génération rapide de preuves, résolvant ainsi les problèmes de retraits lents

Intégration transparente des développeurs

WEMIX Kanvas, dès le départ, est conçu comme un système hybride qui combine les avantages d'Optimistic et de Rollup ZK, garantissant un onboarding facile pour les nouvelles dApps

les dApps qui se trouvaient auparavant sur la blockchain Ethereum peuvent être directement intégrées à WEMIX Kanvas sans mise à jour majeure du code

Lorsque le Rollup ZK équivalent à EVM est atteint, la finalité peut être établie en quelques heures et le retrait peut être effectué rapidement

Interconnexion avec le mégaécosystème WEMIX

WEMIX Kanvas est conçu pour améliorer l'interconnexion de la L2 avec l'écosystème WEMIX plus large de la manière suivante :

Étant le pont qui relie tous les composants du mégaécosystème, la pièce WEMIX sera la pièce de gouvernance de WEMIX Kanvas et de WEMIX 3.0

Cela signifie que les applications numériques sur WEMIX 3.0 et les services qui ont fonctionné avec succès sur WEMIX comme KLEVA, et ceux en cours de développement (Kurrency, Konverter et WESHLIST) peuvent facilement migrer et établir une interconnexion avec les applications numériques qui sont déjà sur WEMIX Kanvas

La pièce WEMIX sera plus largement utilisée et tout cela conduira à l'expansion de l'écosystème WEMIX

Le WEMIX prévoit de déployer le projet en commençant par le lancement du testnet pour son Optimistic Rollup avec ZK Fault Proof au deuxième trimestre 2023.

Note aux rédacteurs :

Visant à devenir la principale branche de la couche d'exécution d'Ethereum, WEMIX Kanvas lancera et développera l'écosystème en s'appuyant sur son leadership technique et ses capacités de service.

WEMIX 3.0 est un protocole open-source haute performance compatible EVM, alimenté par l'algorithme de consensus SPoA (Stake-Based Proof of Authority), qui est sécurisé par 40 noeuds d'autorité décentralisés exploités par des partenaires mondiaux hautement qualifiés ainsi que par la communauté DAO (Decentralized Autonomous Organization) de la chaîne.

Il existe deux principaux types de rollups, l'Optimistic et le Zero-Knowledge (ZK). Les rollups ZK offrent une plus grande rapidité et sécurité, mais sont également plus complexes et difficiles à mettre en oeuvre.

