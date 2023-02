Financement du gouvernement du Canada pour favoriser des modes de vie sains chez les populations prioritaires à l'Île-du-Prince-Édouard





Le fait de s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie.

PRINCE EDWARD ISLAND, le 18 févr. 2023 /CNW/ - L'activité physique, une saine alimentation et l'abandon du tabagisme aident à améliorer notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie, ainsi qu'à réduire le risque de maladies chroniques. Il est important d'inciter les communautés, en particulier celles qui sont socialement et économiquement marginalisées, à promouvoir la santé de leurs membres afin de créer des environnements dans lesquels les gens adoptent et conservent des comportements sains.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 252 000 $ par l'entremise du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, pour un projet à l'Île-du-Prince-Édouard visant à promouvoir les comportements sains.

Ce financement soutiendra l'initiative Live Well PEI de la province. Le projet proposera des outils et des ressources interactifs en ligne qui interpellent les communautés à passer à l'action en adoptant des habitudes alimentaires saines, l'activité physique et l'abandon du tabac, dans le but de réduire les risques de maladies cardiovasculaires (MCV) et de diabète, ainsi que d'améliorer la santé globale de la population de l'Î.-P.-É. Le projet mettra à contribution bon nombre de leaders communautaires, dont 75 personnes de la province qui présentent un risque accru de MCV et de diabète, notamment les personnes et les familles issues de ménages à faible revenu, ayant un faible niveau d'instruction, ou sans emploi.

Ce financement fédéral s'ajoute au travail du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, qui promeut et protège la santé des Insulaires et prévient les maladies et les blessures. L'approche provinciale de promotion du bien-être, Live Well PEI, est axée sur les facteurs de risque comportementaux de l'OMS pour la prévention des maladies chroniques : activité physique, alimentation saine, consommation d'alcool à faible risque, lutte contre le tabagisme et bien-être mental. Le Bureau principal de la santé publique de l'Î.-P.-É. a établi des partenariats avec des organismes communautaires dans le cadre de plus de 100 projets de promotion de la santé depuis 2015.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les partenaires afin de veiller à ce que toutes personnes vivant au Canada puissent mener une vie saine.

«?Notre gouvernement tient à améliorer la santé et la qualité de vie de tous et toutes au Canada. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux personnes et aux familles vivant à l'Île-du-Prince-Édouard de faire des choix plus sains et d'améliorer leur santé globale. Grâce au Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités, nous continuons à soutenir les partenaires et les intervenants qui travaillent à réduire le risque de maladies chroniques afin que chacun puisse avoir la chance de mener une vie plus saine.?

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Veiller à ce que les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard aient accès aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur santé est une priorité pour notre gouvernement. La promotion d'activités saines et la lutte contre les facteurs de risque communs des maladies chroniques permettront d'améliorer la santé des habitants de l'île et du tout le pays.

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan

« En faisant la promotion de l'activité physique, d'une saine alimentation, de la prévention et de l'abandon du tabagisme, nous aidons les personnes vivant au Canada à vivre plus sainement. Cela est particulièrement important pour les personnes qui font face à des iniquités en matière de santé. Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les initiatives qui améliorent la santé et la qualité de vie de tout un chacun au Canada. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

«?L'Île-du-Prince-Édouard est reconnaissant du soutien accordé par l'Agence de la santé publique du Canada pour la conception d'outils et de ressources interactifs pour l'initiative Live Well PEI qui soutiendra la création de projets communautaires de promotion de la santé fondés sur des données probantes. Live Well PEI favorise les meilleures pratiques de prévention des maladies chroniques et de promotion d'un mode de vie sain par la participation communautaire, une politique publique saine et une bonne gouvernance à l'Île-du-Prince-Édouard.?»

Ernie Hudson

Ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Les recherches montrent que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, tandis que l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

