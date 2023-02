/R E P R I S E -- Point de presse après la Conférence des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs/





Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs se réuniront pour une conférence de deux jours à Charlottetown

CHARLOTTETOWN, PE, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, offriront un aperçu des principaux résultats de la Conférence des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs.

Une période de questions suivra.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les représentants des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici midi, le samedi 18 février. Veuillez préciser si vous y assisterez en personne ou en mode virtuel. Les personnes inscrites recevront un lien Zoom.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 18 février 2023

HEURE :

15 h

LIEU :

Sobey Family Theatre (salle de la scène principale, rez-de-chaussée)

Centre des arts de la Confédération

145, rue Richmond

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Directives pour assister au point de presse en personne

Arrivez 15 minutes avant le début du point de presse.

N'assistez pas au point de presse si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 18 février 2023 à 06:00 et diffusé par :