Qobuz, la plateforme de musique de haute qualité, bientôt disponible au Canada





Qobuz allie ses forces à celles de QUB musique au Québec

PARIS et MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Qobuz, la plateforme française pionnière de la musique en ligne de haute qualité et référence des audiophiles partout dans le monde, fera son entrée au Canada en mai 2023. Bonne nouvelle : dès son lancement, Qobuz pourra compter sur la richesse de l'offre de la plateforme québécoise QUB musique qui y sera pleinement intégrée.

Une évolution naturelle et une vitrine exceptionnelle

L'intégration de QUB musique à Qobuz permettra aux artistes québécois de voir leurs oeuvres rayonner au sein d'une toute nouvelle plateforme technologique qui ravira aussi les abonnés de QUB musique par une expérience transformée et bonifiée. La marque QUB musique poursuivra son évolution au sein même de Qobuz, notamment par une offre de listes de lecture taillées sur mesure pour les mélomanes québécois ainsi que par du contenu éditorial local - chroniques d'albums, articles de fond et interviews - de grande qualité.

"Après une première collaboration réussie avec Quebecor, nous sommes très heureux de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat et de renforcer ainsi notre présence sur le marché canadien. Nous partageons avec QUB musique les mêmes valeurs et convictions en matière de diffusion musicale : proposer une approche différenciante qui favorise la promotion de la création artistique et de la culture musicale internationale, francophone et locale. Nous sommes ravis d'accueillir les Canadiens et Québécois au sein de la grande communauté Qobuz et de leur offrir une expérience musicale unique et complète pour vivre et redécouvrir toutes les musiques." affirme Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz.

« Québecor est ravie de voir la marque QUB musique continuer son évolution au sein de Qobuz, une plateforme de calibre international, performante, à la longue feuille de route et reconnue par les audiophiles et les mélomanes du monde entier. Comme actionnaire de Qobuz depuis 2019, Québecor croit en l'avenir de cette plateforme dont les nombreux atouts nous permettront de poursuivre la mission essentielle que nous nous sommes donnée, soit de mettre en valeur le talent d'ici », a déclaré Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques, Québecor.

Redécouvrir la musique avec Qobuz

Depuis son lancement en 2007, Qobuz compte sur une communauté grandissante de passionnés de musique en tout genre. Riche d'un catalogue de plus de 100 millions de titres, Qobuz offre une diversité musicale où chacun peut découvrir, apprendre, collectionner et partager sa musique. Pour les audiophiles et mélomanes avertis, la plateforme pionnière du son haute résolution garantit une qualité sonore inégalée, qui se rapproche de l'enregistrement studio original de l'artiste (24-Bit/jusqu'à 192 kHz).

Authentique média culturel, Qobuz se distingue également par la richesse de son contenu éditorial : critiques d'albums, grands angles, livrets, interviews, biographies et bancs d'essai. Les fans de musique ont accès à près d'un demi-million d'articles pour approfondir leur culture musicale. Qobuz, c'est aussi une approche sur mesure de la musique : des recommandations faites par une équipe d'experts , pour aller à la rencontre des talents de demain et permettre à des artistes locaux et internationaux d'émerger. À ce compte, Qobuz hébergera désormais les 4000 listes de lecture soigneusement confectionnées par QUB musique pour mettre de l'avant les créateurs québécois.

Les abonnés actuels de QUB musique auront accès à un tarif mensuel préférentiel lors du transfert de leur abonnement vers Qobuz. Qobuz sera accessible en mai prochain sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur Mac et PC.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement et des médias d'information et de culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de l'industrie. Par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

L'entreprise québécoise Québecor (TSX : QBR. A, QBR. B) emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement plus de 400 organismes dans des domaines essentiels, tels que la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de Qobuz

Fondée en 2007 et pionnière du son haute qualité, Qobuz est la plateforme musicale française de streaming et de téléchargement destinée à toutes celles et ceux qui veulent vivre et partager pleinement leur passion pour la musique. Disponible dans 25 pays à travers le monde, en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine et au Japon (service de téléchargement Haute-Résolution uniquement), Qobuz propose une offre de contenus éditoriaux exclusifs rédigés par une équipe d'experts. Fort de son catalogue de plus de 100 millions de titres, Qobuz possède en outre le choix le plus riche de références haute résolution (Hi-Res) du marché. Qobuz est licencié Hi-Res Audio par la Japan Audio Society (JAS). Pour en savoir plus : qobuz.com

