CGTN : La Chine remporte une victoire « majeure et décisive » dans la lutte contre le COVID-19, selon les dirigeants du PCC





PÉKIN, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Au cours des trois dernières années, la Chine a toujours privilégié la vie et la santé des populations et adapté sa lutte contre le COVID-19 en fonction de l'évolution de la situation, dans des efforts largement considérés comme ayant permis de gagner un temps précieux pour assurer une transition en douceur.

Le pays a remporté une victoire majeure et décisive dans sa prévention et son contrôle du COVID-19 depuis novembre 2022, a déclaré le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) lors d'une réunion ce jeudi.

Il a été prouvé que le jugement majeur, la décision politique et l'ajustement de la stratégie du PCC sur le COVID-19 sont tout à fait corrects, a indiqué la réunion, qui était présidée par Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC.

« Les mesures sont efficaces. Le peuple les reconnaît. Et les résultats obtenus sont considérables », a indiqué la réunion.

« Un miracle »

La Chine n'a cessé de perfectionner et d'ajuster ses mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 depuis novembre 2022, en mettant l'accent sur la protection de la santé de la population et la prévention des cas graves.

Le pays a commencé à gérer le COVID-19 avec des mesures conçues pour lutter contre les maladies infectieuses de classe B, au lieu des maladies infectieuses de classe A, depuis le 8 janvier 2023, ce qui constitue un changement majeur dans ses politiques de lutte contre le virus.

Il a été constaté lors de la réunion de jeudi que la Chine a réalisé une transition stable dans ses étapes de prévention et de contrôle de l'épidémie dans un laps de temps relativement court.

Avec plus de 200 millions de personnes ayant reçu un traitement médical et près de 800 000 patients gravement malades guéris efficacement depuis novembre, la Chine a maintenu ses taux de mortalité liés au COVID-19 parmi les plus bas du monde.

« Nous avons remporté une victoire majeure et décisive en termes de prévention et de contrôle de l'épidémie, ce qui constitue un miracle dans l'histoire de la civilisation humaine, où un pays doté d'une énorme population réussit à se relever d'une pandémie », a déclaré la réunion.

Une nouvelle phase

Alors que la lutte de la Chine contre la pandémie de COVID-19 entre dans une nouvelle phase, le pays a accéléré ses efforts pour consolider les résultats de cette lutte obtenus au fil des ans.

Il est important de renforcer la capacité de contrôle de l'épidémie et d'améliorer les systèmes réguliers d'alerte anticipée en établissant un mécanisme solide de surveillance et de notification, a souligné la réunion de la direction du PCC.

Elle a également appelé à des efforts pour élaborer un plan scientifique pour les prochaines vaccinations, en particulier pour augmenter les taux de vaccination des personnes âgées.

Face à l'évolution des souches de COVID-19, la Chine a également intensifié la promotion des rappels de vaccins à l'échelle nationale. Selon un plan d'action actualisé publié par le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du COVID-19 du Conseil d'État, neuf ensembles de vaccins de rappel mis au point par différentes méthodes techniques, dont des vaccins assurant une bonne immunité croisée contre la souche Omicron, sont désormais disponibles.

La réunion de jeudi a également souligné les efforts visant à garantir la production et l'approvisionnement en matériel médical, et à améliorer leur mécanisme de déploiement coordonné.

Des efforts devraient également être déployés pour faire progresser les avancées scientifiques et technologiques dans le secteur de la santé de manière coordonnée, et améliorer le niveau des sciences et technologies de la vie et de la santé, a conclu la réunion.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-16/Xi-chairs-CPC-leadership-meeting-on-latest-COVID-19-response-1htrVJOaUBW/index.html

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 15:02 et diffusé par :