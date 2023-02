La Ville de Montréal entame une étape importante dans le cadre du projet de réaménagement sécuritaire de l'intersection Christophe-Colomb/des Carrières





MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'octroi d'un contrat de 23 588 576,72 $, taxes incluses, à Construction DERIC Inc. pour la réfection des structures du passage inférieur Christophe-Colomb/des Carrières dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement de l'intersection entre la rue des Carrières et la bretelle d'accès à l'avenue Christophe-Colomb, contribueront au partage sécuritaire de l'espace routier du passage.

Le contrat octroyé s'inscrit en toute cohérence avec Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016 et dont l'objectif est d'atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d'ici 2040. Rappelons qu'entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons se sont déroulées sur Christophe-Colomb, comme en témoigne notamment le vélo blanc situé au coin de la rue Mistral.

« La réfection des structures du passage inférieur Christophe Colomb/des Carrières marque le début d'un grand projet de réaménagement et de sécurisation de l'intersection. Ce sera totalement différent, bien plus sécuritaire et agréable pour tous les usagers, une fois les travaux terminés », a déclaré Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La concrétisation de ce projet, au coeur du Réseau-Vert et à proximité de la future voie cyclable de l'avenue Christophe-Colomb, est une excellente nouvelle pour l'arrondissement puisqu'on y retrouve une intégration des enjeux de sécurité et de convivialité que nous avions soulevés au fil du temps. Ainsi, les trottoirs seront plus accessibles et des éléments de verdure seront ajoutés. Nous croyons sincèrement que le nouvel aménagement viendra bonifier le secteur de façon durable », a mentionné François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Les travaux de réfection des structures du passage inférieur s'échelonneront de mars 2023 à septembre 2024 et comprendront, entre autres :

la nivellation des deux voies de la piste cyclable de la route verte dans les deux directions;

l'amélioration de la circulation des camions sur la rue des Carrières (le pont étant actuellement limité en charge);

l'amélioration de la convivialité du secteur pour la population grâce à une meilleure intégration urbaine;

l'aménagement d'une nouvelle placette permettant de créer une aire d'arrêt et de détente, de réduire les îlots de chaleur et de favoriser un partage plus adéquat des lieux entre les piétons et les cyclistes;

le réaménagement de la piste cyclable Des Carrières, qui fait partie de la route verte et qui permet de traverser le pont ferroviaire sur son axe longitudinal;

l'ajoute d'une piste cyclable sur l'avenue Christophe-Colomb en direction nord.

Mesures de mitigation

Pendant les travaux, plusieurs mesures de mitigation sont prévues pour assurer la fluidité de la circulation dans le secteur et atténuer les inconvénients. Au minimum, une voie de circulation sera maintenue en tout temps pour les véhicules, les piétons et les cyclistes sur l'avenue Christophe-Colomb.

Bien que des fermetures complètes et de courtes durées sont à prévoir pour la réalisation de certains travaux, un chemin de détour sera maintenu durant toute la durée de l'entrave.

Sur la rue des Carrières, des fermetures complètes de longues durées sont également prévues lors de la démolition et de la reconstruction du pont. En ce sens, un passage sera aménagé pour les piétons et les cyclistes et un chemin de détour sera maintenu pour la durée de l'entrave.

En bref

Le passage inférieur Christophe-Colomb/des Carrières a été construit en 1953 afin de permettre le passage de l'avenue Christophe-Colomb sous la rue des Carrières et sous le chemin de fer du Canadien Pacific (CP). Le passage inférieur est localisé à la limite de deux arrondissements: Rosemont-La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal.

Une étude d'avant-projet préliminaire, réalisée en 2019, avait confirmé la faisabilité d'un réaménagement sécuritaire de l'intersection entre la rue des Carrières et la bretelle d'accès à l'avenue Christophe-Colomb. Elle avait aussi permis d'identifier les travaux à réaliser sur les actifs de la Ville de Montréal. Le présent contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel d'offres lancé en octobre 2022.

