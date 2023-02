TVA : le syndicat défendra les droits des membres

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de février pour les Fonds négociés en bourse TD (chacun un « FNB TD et collectivement les « FNB TD ») indiqués ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits aux...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l'Union des notaires du Québec (UNQ), qui appuient le projet de loi no 8 sur l'amélioration et l'accès à la justice, se réjouissent de leur participation au débat et à la consultation...