INVITATION AUX MÉDIAS - INAUGRATION DU PAVILLON D À L'ÉTS - RENCONTRE DE L'HONORABLE FRANÇOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE AVEC LES CLUBS ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) convie les représentants des médias à l'inauguration du Pavillon D, le 20 février à 9 h à son campus à Montréal. Pour l'occasion, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada rencontrera des étudiants et étudiantes des clubs scientifiques et technologiques qui se trouvent au Pavillon D.

Ces clubs étudiants font partie de l'ADN de l'ÉTS puisque l'engagement actif des étudiants et étudiantes dans ces organisations leur permet de développer la curiosité, l'inventivité et le sens de l'innovation. L'expérience pratique qu'ils retirent de cette implication est un atout majeur dans leur épanouissement et leur développement tant personnel que professionnel.

Parmi les clubs étudiants présents, notons le club OMER, spécialisé dans la conception et la fabrication de sous-marins à propulsion humaine?; le club RAFALE, spécialisé dans la création d'un bateau volant type «?Moth?»?; le club CAPRA, responsable de la conception et de la fabrication d'un robot de recherche et de sauvetage en milieux accidentés?; le club BAJA, dont l'expertise est un véhicule à quatre roues motrices et tout-terrain muni d'une transmission à variation continue brevetée?; le club FORMULE qui s'occupe à concevoir et à fabriquer des voitures de course monoplaces totalement électriques?; ainsi que le club ÉCLIPSE qui fait la promotion des voitures solaires.

Une période de questions pour les médias est prévue à la fin de l'événement.

QUOI Inauguration du Pavillon D de l'ÉTS et rencontre avec les clubs étudiants



QUAND Lundi 20 février 2023 Accueil des médias : 9 h Visite des clubs : 9 h 30 à 10 h 15 Prises de paroles : 10 h 15 à 10 h 40



QUI L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

M. François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'ÉTS



OÙ Pavillon D - École de technologie supérieure 1219, rue William Montréal

