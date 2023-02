1,5 M$ pour 15 nouveaux projets d'organismes luttant contre l'intimidation au Québec





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - En appui à la lutte contre l'intimidation, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 1,5 million de dollars pour permettre la mise en oeuvre de 15 nouveaux projets dans sept régions du Québec dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

Les organismes subventionnés réaliseront ainsi leurs actions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale, en Mauricie, en Estrie, à Montréal, en Chaudière-Appalaches et dans le Centre-du-Québec, alors que près de la moitié de ces initiatives connaîtront ensuite un déploiement national.

Rappelons que l'objectif premier du programme Ensemble contre l'intimidation est de soutenir des projets pouvant contribuer, de manières variées, à prévenir et contrer les actes d'intimidation et de cyberintimidation ainsi qu'à bonifier le soutien aux victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs de ces actes.

Citation :

« En nous dotant d'outils de prévention et en appuyant les organismes impliqués dans la lutte contre l'intimidation, nous contribuons ensemble à créer une société plus juste et plus équitable. Je tiens à saluer le travail à venir des 15 organismes soutenus et je souhaite que leurs actions fassent boule de neige et en inspirent d'autres à poser des gestes bénéfiques au sein de leur communauté. Peu importe l'âge que l'on a ou le milieu dans lequel on vit, personne ne doit être victime d'intimidation au Québec. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation est destiné aux organismes à but non lucratif. L'appel de projets 2022-2023 s'est déroulé du 9 mai au 15 août 2022.

est destiné aux organismes à but non lucratif. L'appel de projets 2022-2023 s'est déroulé du 9 mai au 15 août 2022. Le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation (Plan d'action 2020-2025) a reconduit ce programme.

d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 (Plan d'action 2020-2025) a reconduit ce programme. Les projets peuvent désormais être réalisés sur une période allant jusqu'à 36 mois. Une aide financière maximale de 50 000 $ par année de réalisation (jusqu'à 150 000 $ pour un projet de 36 mois) peut être accordée.

Tableau des projets retenus :

Région Nom de l'organisme Titre du projet Durée de réalisation Montant accordé Saguenay?Lac- Saint-Jean Escale du Centre-Ville (secteur Saint-Félicien) inc. Ensemble contre l'intimidation au Saguenay?Lac-Saint-Jean 24 mois 98 000 $ Capitale-Nationale Association des TCC des deux rives Boîtes d'outils afin de démystifier le traumatisme craniocérébral (TCC) 24 mois 100 000 $ Capitale-Nationale Sport'Aide Prévenir/contrer l'intimidation afin de favoriser l'inclusion de tou.te.s en sports 24 mois 100 000 $ Capitale-Nationale Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Plus forts ensemble : une formation pour intervenir auprès des jeunes en situation d'intimidation et de cyberintimidation 36 mois 132 964 $ Mauricie Carrefour jeunesse- emploi Trois- Rivières/MRC des Chenaux Une éducation sans intimidation 24 mois 96 458 $ Estrie Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes L'intimidation vue par les ados 12 mois 6 700 $ Estrie Fédération des communautés culturelles de l'Estrie Agir contre l'intimidation envers les aînés.es immigrants.es en Estrie 24 mois 100 000 $ Estrie Association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme NON à l'intimidation 36 mois 150 000 $ Montréal Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées Ensemble contre l'intimidation des personnes immigrantes handicapées 24 mois 100 000 $ Montréal Prima Danse Prévention de la violence et de l'intimidation via l'art de la danse 24 mois 80 000 $ Montréal Printemps numérique Référentiel de compétences de prévention de la cyberintimidation chez les jeunes 24 mois 100 000 $ Montréal Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais Les Ateliers 360 : Dans la peau d'une personne LGBT 36 mois 148 500 $ Montréal Institut Pacifique Fais entendre ta voix pacifiquement 36 mois 76 870 $ Chaudière- Appalaches Carrefour jeunesse- emploi de Frontenac L'intimidation, une responsabilité partagée 24 mois 98 580 $ Centre-du-Québec Carrefour jeunesse- emploi Arthabaska Cyberintimidation et réalité virtuelle 36 mois 150 000 $

Liens connexes :

Pour plus d'informations sur le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/intimidation/soutien-financier-ensemble-contre-intimidation

Autre lien intéressant concernant le prix Ensemble contre l'intimidation : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-ensemble-contre-lintimidation

