Transport aérien régional - «?Que le vrai travail commence?!?» - Joël Arseneau





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de transport, Joël Arseneau, salue la décision du gouvernement de ramener à la table les intervenants du transport aérien régional, tel qu'il l'avait réclamé le 30 janvier dernier. C'est un gain pour le Parti Québécois, mais surtout pour les régions du Québec. Le député souhaite poursuivre au sein du comité afin que «?le vrai travail commence?» en matière de transport aérien régional.

EN BREF

Le député des Îles-de-la-Madeleine se réjouit de la relance des travaux en matière de transport aérien régional.

Le PQ demandait le 30 janvier dernier que la ministre des Transports réunisse immédiatement le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux pour développer une vraie stratégie en transport aérien pour le Québec.

Il faut que gouvernement prenne acte de l'état désastreux du transport aérien régional, des mauvaises performances du PAAR et qu'il corrige le tir alors que la fiabilité des liaisons est mise à mal et la confiance de la clientèle est au plus bas.

La nouvelle instance doit à tout prix accoucher d'une nouvelle vision porteuse et d'une stratégie globale pour améliorer les services aériens régionaux.

«?En prenant acte de l'état désastreux du transport aérien, la relance des travaux nous semblait incontournable?», croit Joël Arseneau.

Le député suggère maintenant que tous les membres du groupe d'intervention sur le transport aérien régional soient rappelés afin d'être partie prenante de cette nouvelle instance permanente. «?Le travail a été bien amorcé en 2020, il faut revenir à certaines des propositions qui avaient été formulées, les mettre à jour, en trouver de nouvelles. Surtout, on a besoin d'une véritable vision d'avenir, d'une stratégie globale afin que les services aériens régionaux répondent aux besoins des gens qui habitent et développent nos régions, pas seulement ceux des touristes?», martèle l'élu madelinot.

Pour lui, il sera crucial d'évaluer le Programme d'accès aérien aux régions (PAAR) et ses impacts dans les régions, notamment aux Îles-de-la-Madeleine. «?On a plusieurs régions où le PAAR n'a pas atteint les objectifs escomptés, et on a des régions comme la mienne où l'on a vécu une congestion qui nous empêche de prendre l'avion?», déplore Joël Arseneau, qui rappelle que le transport aérien est essentiel dans une région insulaire.

Le député des Îles-de-la-Madeleine souhaite faire part de ses propositions dès que le comité sera convoqué. «?J'ai plusieurs suggestions constructives à faire à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et son adjoint Yves Montigny afin qu'on puisse trouver ensemble des solutions, au bénéfice des gens des régions et de la population des Îles-de-la-Madeleine?», conclut-il.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 12:41 et diffusé par :