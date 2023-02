GWM augmente ses investissements en R&D et divulgue plus de 6 000 brevets





BAODING, Chine, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- La liste 2022 publiée récemment par AutoPat, plateforme mondiale de données sur les brevets automobiles, indique que GWM possédait 6 042 divulgations de brevets et 4 652 autorisations de brevets, soit une augmentation de 62,86 % et 42,87 % respectivement en glissement annuel.

Par ailleurs, dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, GWM possède 1 966 divulgations de brevets et 1 650 autorisations de brevets, soit une augmentation de 51,11 % et de 80,53 % respectivement par rapport à l'année précédente, ce qui la place à nouveau au premier rang des entreprises automobiles en Chine.

GWM a déployé des efforts constants dans le domaine des technologies hybrides, de l'électrique pur et de l'hydrogène afin d'accélérer son évolution vers une technologie durable.

Dans le domaine de la technologie hybride, GWM a réalisé la première mise à niveau de sa technologie DHT. Les commutations simples entre les trois modes d'alimentation « électrique pur, électrique prioritaire et hybride intelligent » permettent aux utilisateurs de faire un meilleur choix en fonction des différents cas de figure, ce qui permet d'atteindre facilement l'efficacité maximale du véhicule.

GWM réalise également diverses réalisations technologiques dans le domaine des véhicules électroniques purs, tels que les batteries, les entraînements électriques et les commandes électriques. La société est devenue l'une des rares entreprises automobiles à posséder des capacités d'autoconception et d'autoproduction de batteries d'alimentation dans le secteur.

Face à la concurrence féroce causée par les changements dans le secteur, GWM s'efforce de mettre au point de nouvelles énergies intelligentes, contribuant ainsi à sa capacité d'innovation dans la réalisation d'une société de véhicules connectés intelligents (VCI) des plus dynamiques. À l'heure actuelle, GWM a fait des progrès remarquables dans le domaine de l'intelligence, avec un taux de présence de modèles intelligents ayant atteint 86,17 % l'année dernière.

L'innovation scientifique et technologique a toujours été la priorité de GWM, qui a accordé une attention particulière aux nouvelles énergies et à l'intelligence pour bâtir un écosystème forestier avec une interaction multiespèces et une évolution continue.

Aujourd'hui, GWM accélère la mise en place de nouvelles énergies et de technologies intelligentes sur la base de l'écosystème forestier. À cette fin, la société a continué d'augmenter ses investissements dans l'innovation en R&D. Selon le rapport financier 2022 de GWM, le total de ses investissements dans ce domaine pour les trois premiers trimestres de 2022 seulement s'élève à 8,544 milliards de yuans, soit une augmentation de 64,74 % en glissement annuel.

GWM a toujours adhéré au concept R&D « investissement précis, poursuite du leadership industriel ». L'investissement cumulé en R&D de la société devrait atteindre 100 milliards de yuans d'ici 2025, et être principalement consacré aux nouvelles énergies, à l'intelligence et à d'autres domaines de haute technologie, afin que les produits les plus propres, les plus intelligents et les plus sûrs puissent être proposés aux utilisateurs du monde entier.

À l'avenir, GWM réunira davantage de forces dans la technologie des nouvelles énergies intelligentes, et approfondira sa stratégie de marque mondiale « ONE GWM », en progressant rapidement vers son objectif de devenir la première entreprise mondiale de technologie intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004170/With_increasing_R_D_investment__GWM_discloses_Over_6_000_Patents.jpg

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 11:07 et diffusé par :