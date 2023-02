Lenovo Group : Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022/2023





Lenovo Group (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre, publiant un chiffre d'affaires du Groupe de 15,3 milliards USD et un bénéfice net de 437 millions USD. Le Groupe a vu son chiffre d'affaires provenant des activités hors PC atteindre un sommet de 41 % et la rentabilité est restée forte alors que les relais de croissance diversifiés de Lenovo ? Solutions and Services Group (SSG) et Infrastructure Solutions Group (ISG) ? ont vu leur chiffre d'affaires atteindre des niveaux historiques de 1,8 milliard USD et 2,9 milliards USD respectivement, en progression de 23 % et 48 % sur un an. Tous les principaux pôles d'activité ont contribué au bénéfice d'exploitation pour le cinquième trimestre consécutif.

Tandis que le secteur est confronté à d'importantes pressions macroéconomiques, Lenovo entrevoit des opportunités à long terme alors que les tendances mondiales de la numérisation et de la transformation intelligente continuent d'accélérer et que les dépenses informatiques devraient retrouver un taux de croissance modéré à moyen-long terme. Dans le secteur des PC, la demande réelle, telle qu'illustrée par les données d'activation en 2022, est bien meilleure que ce qu'indiquent les données relatives aux expéditions du secteur car la filière consomme le stock excédentaire. Le Groupe prévoit une reprise de la croissance annuelle au deuxième semestre de l'année calendaire avec une demande des utilisateurs finaux supérieure aux niveaux pré-Covid.

Le Groupe continue de prendre des mesures proactives afin de renforcer davantage sa compétitivité en termes de coûts. Pour ce faire, il investira dans des relais de croissance à marge élevée et réduira les dépenses opérationnelles annualisées. Le solde de trésorerie de Lenovo reste solide, le cycle de conversion de l'encaisse continue de s'améliorer, le stock de la filière s'est réduit et la société continue d'investir dans la R&D et le développement durable ? restant attachée à doubler sa rentabilité à moyen terme.

Faits saillants financiers :

T3 22/23

en millions USD T3 21/22

en millions USD Variation Chiffre d'affaires du Groupe 15.267 20.127 (24%) Résultat avant impôts 605 855 (29%) Bénéfice net (bénéfice attribuable aux actionnaires) 437 640 (32%) Bénéfice net (bénéfice attribuable aux actionnaires ? non-HKFRS) [1] 447 652 (31%) Bénéfice de base par action (en centimes de dollar) 3,65 5,50 (1,85)

Déclaration de Yuanqing Yang, président-directeur général :

« Les solides résultats d'aujourd'hui démontrent que notre stratégie de transformation axée sur les services porte ses fruits. Nos relais de croissance diversifiés pour les activités hors PC représentent dorénavant plus de 40 % du chiffre d'affaires de notre groupe et favorisent une bonne rentabilité. Malgré la complexité de l'environnement macroéconomique, nous avons conservé notre leadership sur le marché des PC. Je reste convaincu que notre stratégie bien définie, notre résilience opérationnelle, notre bonne liquidité et nos investissements continus dans l'innovation garantiront que nous pourrons produire une croissance durable à long terme et une meilleure rentabilité. »

Solutions and Services Group (SSG) : un chiffre d'affaires record et une marge élevée

Opportunité :

Le marché des services informatiques, d'une valeur de mille milliards de dollars, devrait rester ferme à moyen-long terme avec une croissance des services gérés pour le Cloud et des services sur site et edge qui devrait atteindre un TCAC de 7 %. Les dépenses dans les solutions et services verticaux pour l'enseignement, le commerce de détail intelligent, les villes intelligentes et la fabrication atteignent presque un TCAC à deux chiffres.

Performances au T3 de l'exercice 2022/2023 :

Au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires de la division SSG a augmenté de 23 % sur un an pour atteindre 1,8 milliard USD, avec une marge d'exploitation de 20,2 % et un bénéfice d'exploitation en hausse de 12 % sur un an.

Tous les segments ont une nouvelle fois affiché une rentabilité élevée et une forte croissance de leur chiffre d'affaires.

La composition des revenus provenant des solutions et services non centrés sur le matériel a atteint le chiffre record de 53 %, les services gérés affichant un presque doublement sur un an, favorisés par l'activité XaaS (Everything-as-a-Service / Tout en tant que service) TruScale.

Une croissance durable :

La division SSG continue d'investir dans la création de solutions horizontales et verticales évolutives et reproductibles avec la propriété intellectuelle de Lenovo.

Par ailleurs, la division SSG a enrichi ses solutions pour le lieu de travail numérique, renforcé sa gamme de Clouds hybrides et poursuivi l'élargissement de ses offres pour le développement durable.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : un chiffre d'affaires record et un bénéfice record

Opportunité :

D'ici 2025, le marché des serveurs à lui seul devrait atteindre 135 milliards USD. Durant la même période, le marché des infrastructures edge progressera avec un TCAC de 17 % pour atteindre 37 milliards USD, et le marché du stockage dépassera les 35 milliards USD.

Performances au T3 de l'exercice 2022/2023 :

Le chiffre d'affaires de la division ISG pour le trimestre a progressé de 48 % sur un an pour atteindre un niveau historique de 2,9 milliards USD.

Le bénéfice d'exploitation a plus que doublé sur un an pour atteindre un plus haut historique de 43 millions USD, concrétisant sept trimestres consécutifs d'améliorations d'une année sur l'autre.

Le chiffre d'affaires pour les serveurs a progressé de 35 % sur un an et a atteint un nouveau record, faisant de Lenovo le 3e plus important fabricant de serveurs au monde. Le chiffre d'affaires pour le stockage a plus que triplé (dorénavant n°5 mondial) et celui des logiciels a augmenté de 52 % ? les deux atteignent des plus hauts historiques.

Une croissance durable :

La division ISG continue d'enrichir son portefeuille d'infrastructures complètes et d'investir dans l'innovation, en particulier dans l'informatique en périphérie basée sur l'IA et le Cloud hybride.

La division ISG s'efforce d'être l'un des fournisseurs de solutions d'infrastructures de bout en bout à la croissance la plus rapide et à terme le plus important au monde, tout en équilibrant sa taille et sa rentabilité.

Intelligent Devices Group (IDG) : une bonne rentabilité et une expansion dans des pôles de croissance

Opportunité :

Malgré le déclin du marché des PC, la demande réelle, telle qu'illustrée par les données d'activation en 2022, est bien meilleure que ce qu'indiquent les données relatives aux expéditions du secteur, une stabilisation du marché étant prévue à un niveau supérieur au niveau pré-pandémie au deuxième semestre 2023.

Performances au T3 de l'exercice 2022/2023 :

La division IDG est parvenue à conserver sa position de numéro un sur le marché des PC, avec une part de marché de 23,1 %. Elle a également maintenu une rentabilité parmi les meilleures de l'industrie, de 7,3 %, favorisée par une forte compétitivité des produits illustrée par l'excellent niveau des activations Windows et aboutissant à des niveaux de stock supérieurs.

L'activité smartphones a affiché une rentabilité pour le 11 e trimestre consécutif. Les activations dans le segment des produits haut de gamme Motorola edge ont augmenté de 74 % sur un an.

trimestre consécutif. Les activations dans le segment des produits haut de gamme Motorola edge ont augmenté de 74 % sur un an. Le mix des produits haut de gamme dans la gamme des tablettes s'est étendu et les solutions d'espaces intelligents ont continué d'afficher un potentiel de croissance avec des contrats clés.

Une croissance durable :

L'innovation a continué de favoriser l'évolution des appareils intelligents vers les espaces intelligents.

Le Lenovo Yoga Book 9i a remporté 50 prix ? un record historique ? lors du récent salon CES en tant que premier [2] ordinateur portable à double écran OLED pleine taille au monde, et le Lenovo ThinkPhone de Motorola, premier smartphone de la société axé sur le B2B, a remporté 15 prix "Best of CES" en raison de son positionnement fort autour de la sécurité et de la productivité.

ordinateur portable à double écran OLED pleine taille au monde, et le Lenovo ThinkPhone de Motorola, premier smartphone de la société axé sur le B2B, a remporté 15 prix "Best of CES" en raison de son positionnement fort autour de la sécurité et de la productivité. Les solutions de lieux de travail numériques enrichis améliorent les expériences utilisateur dans les lieux de travail hybrides.

Faits saillants opérationnels et investissements pour l'avenir

Environnement, social et gouvernance ? Lenovo fait depuis peu partie du premier groupe d'entreprises à recevoir une validation Net zéro dans le cadre de l'initiative Science Based Targets, un partenariat entre le Pacte mondial des Nations unies, le CDP, l'Institut des ressources mondiales et le Fonds mondial pour la nature, faisant de la société le premier fabricant de PC et de smartphones avec des objectifs validés par la norme Net zéro. Dans le cadre de ses engagements plus larges en faveur du développement durable, Lenovo a fait équipe avec Kuehne+Nagel pour concevoir une solution logistique durable permettant d'aider les clients à réduire leur empreinte carbone. La société figure dans l'Indice d'égalité des genres 2023 de Bloomberg (GEI) pour la quatrième année. L'Indice d'égalité des genre de Bloomberg suit les progrès réalisés par 484 sociétés, dans 11 secteurs et 45 pays et régions à travers le monde, en matière d'autonomisation des femmes et d'égalité des sexes sur le lieu de travail.

Excellence dans la chaîne d'approvisionnement ? Lors du Forum économique mondial de cette année à Davos, l'usine LCFC de Lenovo, à Hefei, a été reconnue comme l'un des 18 sites supplémentaires ajoutés au Global Lighthouse Network du Forum comprenant 132 fabricants de premier plan, chacun choisi pour son leadership et son intégration de technologies de la quatrième révolution industrielle. Créée en 2011, LCFC est l'une des usines de fabrication intelligente les plus avancées au monde et la plus importante pour les dispositifs informatiques intelligents (PC, serveurs, informatique en périphérie, Internet des objets intelligent). Site de production phare du réseau de Lenovo, qui en compte plus de 35 sur neuf marchés, il expédie des produits dans 126 marchés à travers le monde. Ceci est fait tout en gérant 300 000 éléments matériels et pièces individuels chaque jour, 300 nouveaux produits discrets chaque année et plus de 200 000 configurations produit différentes.

Distinctions de l'industrie ? Fortune magazine a récemment publié sa liste annuelle des entreprises les plus admirées au monde, dans laquelle Lenovo a gagné 11 places pour se retrouver en 189e position. Le classement annuel évalue la réputation d'entreprise d'organisations mondiales et s'intéresse aux 1 000 plus grandes entreprises américaines et aux entreprises du palmarès FORTUNE Global 500 avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards USD. Lenovo est actuellement classée 171e dans le palmarès FORTUNE Global 500. Le palmarès classe des entreprises mondiales de 52 secteurs différents. Parmi les sociétés dans la sous-catégorie ?secteur informatique', Lenovo a fait l'objet d'une reconnaissance particulière "Parmi les plus admirées", obtenant un bon score pour la qualité de ses produits et services, sa gouvernance, son innovation et sa responsabilité sociale.

Fast Company a récemment reconnu la technologie Mixed Reality Education de Lenovo en lui décernant un prix "Next Big Things in Tech". Le panel d'éditeurs et de rédacteurs enquête sur le monde des technologies pour mettre en avant ce qu'il pense être la ?Next Big Thing in Tech' parmi des sociétés de toutes tailles, des multinationales aux startups. Cette année, Lenovo a été choisie aux côtés de 120 autres sociétés ayant fait preuve d'idées nouvelles et d'une technologie de pointe. Lenovo a été mise en lumière comme l'une des sociétés essayant de rendre le monde meilleur en s'attaquant à des problèmes de société fondamentaux.

[1] La mesure non-HKFRS a été ajustée en excluant les variations nettes de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de l'amortissement des actifs incorporels résultant des fusions et acquisitions, des charges liées aux fusions et acquisitions ; et des conséquences fiscales qui en découlent, le cas échéant. [2] Basé sur une étude interne effectuée en date du 2 décembre 2022, parmi tous les principaux fabricants de PC expédiant plus d'un million d'unités dans le monde chaque année.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial des technologies, au chiffre d'affaires de 70 milliards USD, classé en 171e position dans le palmarès Fortune Global 500, employant 82 000 personnes à travers le monde et servant des millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, la société Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que numéro un mondial du secteur des PC pour se déployer dans des secteurs de croissance clés comme les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, crée une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

LENOVO GROUP

RÉSUMÉ FINANCIER Pour le trimestre clos le 31 décembre 2022 (en millions USD, sauf données par action)

T3 22/23

T3 21/22

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 15.267 20.127 (24%) Bénéfice brut 2.612 3.355 (22%) Marge bénéficiaire brute 17,1% 16,7% 0,4 pts Charges d'exploitation (1.862) (2.423) (23%) Dépenses de R&D (579) (549) 5% (incluses dans les dépenses d'exploitation) Rapport entre les dépenses et les recettes 12,2% 12,0% 0,2 pts Bénéfice d'exploitation 750 932 (20%) Autres revenus/(charges) hors exploitation, montants nets (145) (77) 88% Résultat avant impôts 605 855 (29%) Impôts (123) (173) (29%) Bénéfice pour la période 482 682 (29%) Intérêts minoritaires (45) (42) 6% Bénéfice attribuable aux actionnaires 437 640 (32%) Bénéfice attribuable aux actionnaires ? non-HKFRS [1] 447 652 (31%) Bénéfice par action (en centimes de dollar) De base 3,65 5,50 (1,85) Dilué 3,44 4,92 (1,48)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 11:00 et diffusé par :