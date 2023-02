INVITATION AUX MÉDIAS - Le ministre Lamontagne procédera à une annonce en matière d'agriculture durable





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, vous convie à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce en matière d'agriculture durable. Le ministre sera accompagné de M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles et de Mme Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre.

Date :

Le lundi 20 février 2023





Heures : 14 h 10 Accueil des journalistes

14 h 30 Annonce du ministre Lamontagne





Lieu :

Montréal

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Une accréditation vous sera acheminée par courriel. Vous devrez la présenter à l'accueil.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

