Les nouveaux Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy Book3 Pro 360 sont maintenant disponibles au Canada; Le Samsung Galaxy Book3 Ultra est attendu le 22 février





MISSISSAUGA, Ontario, 17 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada annonce aujourd'hui l'arrivée de la nouvelle série Samsung Galaxy S23, qui comprend le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Samsung Galaxy S23+ et le Samsung Galaxy S23, complétée par le nouveau Samsung Galaxy Book3 Pro 360, dans les boutiques Expérience Samsung, en ligne à l'adresse samsung.com/ca_fr, ainsi que chez certain détaillant national et les opérateurs partenaires au Canada. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra est attendu le 22 février 2023.



« Les Galaxy S23 Galaxy Book3 reflètent notre engagement envers les consommateurs et la planète à offrir des innovations puissantes et significatives », affirme Raj Doshi, chef des activités mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Grâce à une connectivité puissante et à des expériences supérieures sans compromis, les Canadiens peuvent créer et partager du contenu de façon exceptionnelle, atteignant ainsi de nouveaux sommets en matière de productivité et de créativité ».

Une nouvelle ère pour le Galaxy S

Établissant la norme en matière de téléphone intelligent haut de gamme, la série Samsung Galaxy S23 permet de réaliser toutes les activités courantes de la vie, en offrant des expériences uniques que l'on ne trouve que sur le Samsung Galaxy. La gamme Galaxy S23 repousse les limites du possible pour un téléphone intelligent haut de gamme, en combinant des performances de pointe avec un appareil photo sophistiqué, offrant notamment une réactivité de type reflex numérique et une édition en RAW1 et en JPEG. Une autre première dans la gamme Galaxy, la série Galaxy S23 présente la première caméra « selfie » Super HDR de Samsung Galaxy, qui améliore les photos et les vidéos en façade, qu'il s'agisse de prendre votre prochain égoportrait ou de passer des appels vidéo2. Avec des jeux mobiles tournés vers l'avenir et pris en charge par la plateforme mobile Snapdragon® 8 2e génération pour Galaxy, les utilisateurs ont plus de liberté que jamais pour explorer leur créativité.

La série Samsung Galaxy S23 apporte également un niveau de sécurité mobile supérieur avec Samsung Message Guard3. Ce mécanisme puissant de sandboxing protège de manière préventive contre les attaques de type "zero-click exploit". Ce nouveau type de cyber-attaque où la simple réception d'une image peut compromettre un appareil - même sans l'interaction de l'utilisateur. Samsung Message Guard agit comme une zone de quarantaine virtuelle, piégeant les images nuisibles et veillant à ce que vous puissiez recevoir des images4 sans risque.

À l'avant-garde, le Galaxy S23 Ultra permet aux photographes de tous niveaux, de l'utilisateur quotidien au professionnel, de capturer plus facilement des contenus phénoménaux qui sortent du lot grâce au tout premier capteur 200MP Adaptive Pixel qui utilise le tétra carré pour des images plus détaillées. Il offre le système d'appareil photo le plus avancé de Samsung Galaxy5 avec un enregistrement vidéo 8K amélioré et la technologie Super HD, adaptés à presque toutes les conditions d'éclairage et conçus pour rendre une résolution ultrafine. Sur le Galaxy S23 Ultra, le stylet S Pen6 intégré et à faible latence que les utilisateurs de longue date du Samsung Galaxy connaissent et apprécient offre davantage de possibilités pour la productivité, la prise de notes, les loisirs et bien plus encore.

Le Galaxy S23 Ultra est disponible en noir fantôme, crème, vert et lavande, et en lime, graphite, rouge et bleu ciel et en exclusivité sur le site samsung.com/ca_fr dans les variantes ci-dessous : Modèle 256 Go : Offert à 1 649,99 $ (PDSF). Modèle 512 Go : Offert à 1 889,99 $ (PDSF). Modèle 1 To : Offert à 2 209,99 $ (PDSF), exclusivement au samsung.com/ca_fr.



Pour plus d'information et pour connaître les disponibilités, veuillez consulter le site www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s23-ultra/

Les Galaxy S23+ et Galaxy S23, réimaginés pour des passions et des styles de vie différents, offrent aux utilisateurs la liberté de choisir l'appareil qui leur convient. Conçus pour propulser les passions quotidiennes toujours plus loin, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ redéfinissent les éléments essentiels d'une expérience mobile haut de gamme avec des fonctionnalités améliorées pour répondre aux besoins individuels.

Le Galaxy S23 est disponible en noir fantôme, crème, vert et lavande, et en lime, graphite, rouge et bleu ciel et en exclusivité sur le site samsung.com/ca_fr dans les variantes ci-dessous : Modèle 256 Go : Offert à 1 399,99 $ (PDSF). Modèle 512 Go : Offert à 1 559,99 $ (PDSF).





Le Galaxy S23 est disponible en noir fantôme, crème, vert et lavande, et en lime, graphite, rouge et bleu ciel et en exclusivité sur le site sur samsung.com/ca_fr dans les variantes ci-dessous :



Modèle 128 Go : Offert à 1 099,99 $ (PDSF). Modèle 256 Go : Offert à 1 179,99 $ (PDSF).





Pour plus d'information et pour connaître les disponibilités, veuillez consulter le site http://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s23/

Offrant la puissance pour performer

La toute nouvelle gamme Galaxy Book3 de Samsung réimagine les ordinateurs pour un monde multi-appareils, permettant aux utilisateurs de travailler facilement et d'effectuer des tâches créatives, non seulement sur différents appareils, mais aussi sur différents systèmes d'exploitation pour une flexibilité ultime. Alliant une technologie informatique ultraperformante et un accès facile à l'écosystème Galaxy intégré, la gamme Galaxy Book3 est idéal pour les utilisateurs de Galaxy et les créateurs ambitieux qui ont besoin d'appareils puissants.

Avec le Galaxy Book3 Pro 360, la portabilité fine et légère et les performances optimisées atteignent de nouveaux sommets. Combiné à un facteur de forme convertible 2-en-1 et à la compatibilité avec l'écran tactile S Pen7, le Galaxy Book3 Pro 360 fusionne l'expérience d'un ordinateur et d'une tablette en un seul appareil hybride qui vous permet d'optimiser votre créativité et votre productivité, où que vous soyez.

Le Galaxy Book3 Pro 360 est en vente sur le site samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et chez les principaux détaillants partenaires au Canada, en graphite dans les variantes ci-dessous : Model 16 Go | 1 To : Offert à 2 499,99 $ (PDSF) Model 16 Go | 512 Go : Offert à 2 199 $ (PDSF)





Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité, veuillez consulter le site http://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book3-pro-360-16-inch-i7-16gb-1tb-np960qfg-ka2ca/

Le Galaxy Book3 Ultra offre des performances informatiques ultra élevées, permettant une productivité surpuissante et une créativité sans limite. Équipé du dernier processeur Intel® Coretm i7 de 13e génération, le processeur le plus puissant de la gamme Galaxy Book à ce jour, d'un processeur graphique NVIDIA® GeForce RTXtm 4050 pour ordinateur portable pour des graphismes de qualité studio et d'un écran AMOLED dynamique 2X de 16 pouces avec une résolution 3K pour une qualité visuelle époustouflante, le Galaxy Book3 Ultra offre une expérience d'ordinateur complète et puissante.

Le Galaxy Book3 Pro Ultra sera en vente à partir du 22 février sur le site samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et chez les principaux détaillants partenaires au Canada, en graphite dans les variantes ci-dessous : Model 16 Go | 1 To : Offert à 3 269 $ (PDSF) Model 16 Go | 512 Go : Offert à 2 999 $ (PDSF)





Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité, veuillez consulter le site http://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book3-ultra-16-inch-i7-16gb-512gb-np960xfh-xa1ca/

La disponibilité au Canada du Samsung Galaxy Book3 360, également lancé le 1er février 2023, sera annoncée dans les prochains jours. Pour plus d'information et pour connaître les disponibilités, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-book/

Profitez d'une expérience Galaxy connectée

Les nouveaux Galaxy S23 et Galaxy Book3 sont conçus pour fonctionner de manière transparente au sein de l'écosystème Galaxy, afin de maximiser la productivité et la créativité. La fonction Samsung Multi Control8 améliorée vous permet de contrôler vos téléphones intelligents ou tablettes Galaxy connectés à l'aide du clavier et du pavé tactile du Galaxy Book. Les utilisateurs peuvent glisser et déposer des images ou copier et coller du texte de manière fluide entre les appareils, ce qui facilite le transfert d'informations et de fichiers. De plus, puisque les utilisateurs créent souvent du contenu sur plusieurs appareils, la gamme Galaxy Book3 rend le processus créatif plus facile. Désormais, les utilisateurs peuvent prendre des photos haute qualité à l'aide d'Expert RAW9 sur leur téléphone intelligent Galaxy, notamment de superbes clichés du ciel nocturne capturés dans Astrophoto, et les synchroniser automatiquement avec leur ordinateur Galaxy Book3 pour ensuite les retoucher dans Adobe Lightroom10.

Les utilisateurs peuvent également profiter d'une connectivité sans faille entre le téléphone et l'ordinateur grâce à des fonctions telles que Lien avec Windows11 /les sites Web récents de Mobile connecté de Windows,12 qui vous permet de poursuivre des sessions Web de votre téléphone vers votre ordinateur, comme consulter le prix d'un vol sur votre téléphone et le réserver ensuite sur votre ordinateur.

Galaxy pour la planète

Samsung croit que l'innovation technique est essentielle pour un avenir plus durable. Les derniers appareils Galaxy repoussent les limites de la conception avec certaines pièces créées à partir d'aluminium et de verre recyclés avant consommation et de plastiques recyclés après consommation13. En outre, les Galaxy S23 et Galaxy Book3 sont livrées dans un emballage repensé qui réduit les plastiques et utilise des matériaux recyclés14.

Pour améliorer la longévité des appareils, les Galaxy S23 et Galaxy Book3 peuvent également bénéficier du service Samsung Care+15, un service d'assistance pour les dommages physiques ou liquides, les réparations et autres.

Offres promotionnelles

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy S23 admissible sur samsung.com/ca_fr ou dans une boutique Expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 22,64 $ par mois grâce à un financement approuvé par PayBright d'Affirm. Les forfaits de 12, 24 ou 36 mois à un taux d'intérêt annuel de 0 % sont offerts avec l'achat16.

Cadeau avec achat

Les Canadiens qui achètent un Samsung Galaxy Book3 Ultra chez un détaillant ou un transporteur canadien autorisé, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne à samsung.com/ca_fr entre le 22 février 2023 et le 9 mars 2023 sont admissibles à un rabais de 50 % sur les oreillettes Samsung Galaxy Buds2 au prix PDSF17.

Les Canadiens peuvent également obtenir un rabais de 50 % sur des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 aux prix du PDSF lorsqu'ils achètent un Samsung Galaxy Book3 Pro 360 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne à samsung.com/ca_fr entre le 17 février 2023 et le 9 mars 202318.

Offre Microsoft 365 Basic

Les Canadiens qui achètent un appareil de la série Samsung Galaxy S23 entre le 7 février 2023 et le 31 décembre 2023 peuvent recevoir un essai de 6 mois de Microsoft 365 Basic (valeur de 2 $/mois). Ave 6 mois de Microsoft 365 Basic, les utilisateurs peuvent profiter d'un espace de stockage, d'un courriel sans publicité et d'un accès à l'assistance de Microsoft19.

Offre SiriusXM

Les Canadiens qui achètent un appareil Samsung Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 3 mars 2023 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne à samsung.com/ca_fr peuvent profiter de?6 mois d'abonnement à l'écoute en continu SiriusXM20.

Offre de coupon Galaxy Store

Les Canadiens peuvent recevoir un coupon in-app de 100 $ de la boutique Galaxy Store lorsqu'ils achètent un appareil de la gamme Samsung Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 3 mars 2023 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne à samsung.com/ca_fr21.

Deux fois plus d'espace de stockage. Pour le même prix.

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils achètent un appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 2 mars 202322.

Obtenez un Galaxy S23 256 Go (PDSF: 1 179,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 128 Go (PDSF: 1 099,99 $), soit une réduction de 80 $ sur le prix courant.

Obtenez un Galaxy S23+ 512 Go (PDSF: 1 559,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 256 Go (PDSF: 1 399,99 $), soit une réduction de 160 $ sur le prix courant.

Obtenez un Galaxy S23 Ultra 512 Go (PDSF : 1 889,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 Ultra 256 Go (PDSF : 1 649,99 $), soit une réduction de 240 $ sur le prix courant.



Les Canadiens peuvent obtenir deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils achètent un Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 14 février et le 2 mars 2023; cela équivaut à des économies de 270 $ sur un Samsung Galaxy Book3 Ultra au prix PDSF23.

Offres de reprise

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 3 avril 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 350 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible. Le programme de reprise est offert pour les achats effectués sur le site samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants canadiens autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada24.

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S23 et complètent leur achat entre le 1 février 2023 et le 3 avril 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise combiné et un crédit de reprise de 800 $ lorsqu'ils échangent un téléphone intelligent Galaxy S21 Ultra, Note 20 ou Note 20 Ultra admissible en toute condition. Le programme de reprise est offert sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications autorisés participants au Canada25.



YouTube Premium

Les Canadiens qui achètent et activent n'importe quel appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 1 février 2023 et le 1er mars 2024 peuvent obtenir jusqu'à 4 mois de YouTube Premium gratuits et profiter d'une expérience de jeu sans publicité, hors ligne et en arrière-plan26.

Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie27.

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 3 avril 2023, peuvent obtenir un forfait Samsung Care+ de 2 ans sur leur appareil Galaxy S23 sélectionné (prix courant : 229,00 $) pour un rabais de 50 % (114,50 $ avant taxes), le cas échéant 28 .

. Les Canadiens qui achètent un appareil Samsung Galaxy Book3 Pro 360 entre le 17 février 2023 et le 9 mars 2023 recevront un forfait Samsung Care de 2 ans (prix courant : 279,00 $) à 50 % de rabais (139,50 $ avant taxes), le cas échéant 29 .

. Les Canadiens qui achètent un appareil Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 22 février 2023 et le 9 mars 2023 recevront un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant : 279,00 $) à 50 % de rabais (139,50 $ avant taxes), le cas échéant30.



Cette offre peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca pour les achats effectués sur samsung.com/ca et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les boutiques Expérience Samsung. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants, veuillez visiter : https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.



Samsung Pay s'améliore encore. Voici Portefeuille Samsung.

Portefeuille Samsung est l'application qui vous permet de vous déplacer sans vous soucier de vos essentiels : cartes de paiement, cartes de fidélité et d'adhésion, le tout en un seul endroit, accessible d'un simple geste. Avec Portefeuille Samsung, vous pourrez stocker des mots de passe, des adresses et des détails de cartes pour faciliter la navigation et les achats en ligne. Vos cartes de débit, vos cartes de crédit ou encore vos cartes de fidélité éparpillées dans votre boîte de réception peuvent également être stockées. L'ensemble du portefeuille est protégé en permettant l'accès au moyen de vos données biométriques ou de votre NIP.

Veuillez visiter le site : https://www.samsung.com/ca_fr/apps/samsung-wallet/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s'est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou sur Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

1 L'application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l'utilisation. L'application Expert RAW est disponible sur les Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les gammes Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Z Fold2 et Note 20 Ultra. Pour transférer des images automatiquement, Quick Share doit être installé sur l'ordinateur et les utilisateurs doivent se connecter au même compte Samsung sur les deux appareils. (Ordinateur : activez la réception Quick Share et l'écran. Téléphone : activez le partage automatique vers l'ordinateur ou la tablette dans le paramètre Expert RAW > Choisir votre ordinateur)

2 L'application Camera Assistant est téléchargeable sur Galaxy Store. L'application Camera Assistant est offerte sur les gammes Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), Galaxy S22 (S22 Ultra, S22+, S22) avec One U.I 5.0 (en version bêta) et sera également offerte sur les téléphones intelligents phares Galaxy avec One U.I 5.1. Résultats d'essais en laboratoire internes de Samsung, réalisés avec l'adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version du Galaxy S23 Ultra alors que l'appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l'usage réel, les conditions de chargement et d'autres facteurs.

3 https://news.samsung.com/global/samsung-message-guard-protects-you-from-new-and-invisible-threats

4 Samsung Message Guard prend en charge la protection contre les formats d'image suivants : PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP, WBMP

5 Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

6 Dans la gamme Galaxy S23, le S Pen est uniquement pris en charge sur le Galaxy S23 Ultra.

7 Le S Pen est inclus avec le Galaxy Book3 Pro 360, et vendu séparément pour le Galaxy Book3 360.

8 La fonction de commandes multiples de Samsung fonctionne sur les tablettes Galaxy mises à jour avec One UI 4.1 ou une version ultérieure, sur les appareils de la gamme Galaxy Book avec One UI 5.1 ou une version ultérieure, et sur les appareils de la gamme Galaxy Book lancés en 2021 ou ultérieurement avec les paramètres Samsung v1.5 (Intel) ou Samsung v3.3 (ARM). Certains modèles peuvent ne prendre en charge qu'un nombre limité de fonctions et le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés au même compte Samsung pour pouvoir utiliser cette fonction.

9 L'application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l'utilisation. L'application Expert RAW est disponible sur les Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les gammes Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Z Fold2 et Note 20 Ultra. Pour transférer des images automatiquement, Quick Share doit être installé sur l'ordinateur et les utilisateurs doivent se connecter au même compte Samsung sur les deux appareils. (Ordinateur : activez la réception Quick Share et l'écran. Téléphone : activez le partage automatique vers l'ordinateur ou la tablette dans le paramètre Expert RAW > Choisir votre ordinateur)

10 Pour obtenir une offre d'essai gratuit de 2 mois (valeur : 19,98 $ US) pour Adobe Lightroom pour Samsung (« l'offre »), un mode de paiement valide, un appareil Samsung, un compte Samsung et un ID Adobe sont requis. Vous devez profiter de cette offre avant le 10 février 2024. Cette offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre. Limite d'une (1) offre par personne. L'offre ne s'applique pas aux abonnés actuels de Lightroom. Nulle si la loi l'interdit ou la limite. L'abonnement à Adobe Lightroom est soumis aux conditions d'utilisation d'Adobe (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html)

11 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Samsung Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et sur l'application Lien avec le téléphone sur l'ordinateur de Microsoft, puis suivre les instructions de configuration, y compris la connexion au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Samsung Galaxy. L'ordinateur (application Lien avec le téléphone) doit avoir la version Windows 10 ou une version ultérieure. L'application Microsoft Phone Link nécessite que l'appareil Samsung Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur. Certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d'autres écrans. Certaines fonctions connexes peuvent varier selon l'appareil.

12 La fonctionnalité Sites Web récents est uniquement disponible via l'application Samsung Internet depuis un téléphone intelligent Samsung Galaxy doté de l'interface One UI 3.1.1 ou une version ultérieure (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) et un ordinateur doté de Windows 10 20H1 ou une version ultérieure. Nécessite les dernières mises à jour de l'application pour Phone Link/Lien avec Windows/Samsung Internet. Une connexion internet est requise pour les 2 appareils.

13 Il y a deux types de plastique recyclé : matériel PA (polyamide) sourcé de filets de pêche jetés et matériel informatique (polycarbonate) sourcé de barils d'eau jetés. Nous intégrons des matériaux recyclés sur le dessus, à l'avant et à l'arrière de l'étui. Le dessus, l'avant et l'arrière de l'étui ne comptent pas de circuits, de cartes ou d'autres composants internes.

14 Le Galaxy S23 Ultra compte plus de matériaux recyclés : six composants internes pour le Galaxy S22 Ultra et douze composants internes et externes pour le Galaxy S23 Ultra. Les matériaux recyclés comprennent le plastique, le verre et l'aluminium.

15 Des conditions générales s'appliquent. La couverture, le type de service et l'échange offerts par Samsung Care+ peuvent varier selon le marché. Des franchises (frais de service) peuvent s'appliquer. Pour obtenir des renseignements détaillés sur le forfait Samsung Care+, veuillez visiter www.samsung.com/samsung-care-plus/.

16 Sous réserve d'approbation du crédit. Achetez un produit admissible à l'aide d'un programme de paiement offert par PayBright sur une durée allant jusqu'à 36 mois avec un TIA de 0 %, pour les clients admissibles. Pour être admissible au financement, la valeur d'achat minimale de votre panier doit être de 200 $ avant taxes et frais. Si vous achetez des produits de multiples catégories, le taux de financement offert le plus bas sera appliqué à chacun des produits de votre panier. Toutes les autres conditions générales de financement demeurent les mêmes. Si vous achetez des produits séparément, des taux de financement différents peuvent s'appliquer. Les candidats qui ne se qualifient pas pour le programme de paiement à TIA de 0 % peuvent se voir offrir d'autres programmes de paiement à un coût de crédit plus élevé. Toutes les transactions sont sujettes à l'approbation de PayBright d'Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements.

17 Certaines conditions s'appliquent. Offre en vigueur du 22 février au 9 mars 2023. Procurez-vous un Samsung Galaxy Book3 Ultra admissible chez un détaillant canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/ et recevez un rabais de 50 % sur des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 au prix PDSF (189,99 $) en prime à l'achat d'un Samsung Galaxy Book3 Ultra. Les appareils Samsung Galaxy Book3 Ultra admissibles sont les suivants : NP960XFH-XA2CA prix courant : 3 269,99 $, NP960XFH-XA1CA prix courant : 2 999,99 $. Les rabais seront appliqués à la finalisation de l'achat de votre Samsung Galaxy Book3 360. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'une paire d'oreillettes Samsung Galaxy Buds2 par achat de Samsung Galaxy Book3. La couleur réelle des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 reçues par le client peut varier en fonction de la disponibilité; le choix de la couleur est à la discrétion de Samsung. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

18 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valide du (17 février au 9 mars 2023). Procurez-vous un Samsung Galaxy Book3 Pro 360 admissible auprès d'un détaillant canadien autorisé participant et recevez un rabais de 140 $ sur des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 au prix PDSF (189,99 $) en prime à l'achat de votre Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Les Samsung Galaxy Book3 Pro 360 admissibles sont les suivants : NP960QFG-KA2CA prix courant : 2 499,99 $, NP960QFG-KA1CA prix courant : 2 199,99 $. Les économies seront appliquées à la fin de l'achat de votre Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'une paire d'oreillettes Samsung Galaxy Buds2 par achat de Samsung Galaxy Book3 Pro 360. La couleur des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 reçu par le client peut varier en fonction de la disponibilité; le choix de la couleur est à la discrétion de Samsung. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

19Des conditions générales s'appliquent. Essai de six mois de Microsoft 365 Basic (valeur de 2 $/mois) offert aux consommateurs qui ont acheté un Samsung Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra). La disponibilité peut varier selon les régions ou les pays. Après les 6 mois d'essai, votre abonnement sera automatiquement renouvelé en un abonnement mensuel payant soumis aux conditions générales de Google Play. Annulez à tout moment pour mettre fin aux frais futurs. Cette offre ne s'adresse pas aux abonnés actuels de Microsoft 365 (y compris les versions d'essai), aux personnes ayant déjà utilisé une version d'essai de Microsoft 365 ou OneDrive dans Google Play, ni aux anciens abonnés premium de Microsoft 365 ou OneDrive ayant résilié leur abonnement au cours des 90 derniers jours. Une offre par client et par appareil. L'offre ne peut être transférée ou combinée avec d'autres offres Microsoft, et est disponible entre le 7 février 2023 et le 31 décembre 2023. Elle doit être échangée pendant cette période sur Google Play Store et les participants doivent synchroniser leur galerie avec OneDrive pour commencer l'essai de six mois. L'offre nécessite un compte Samsung et Microsoft. Reportez-vous àhttps://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer pour plus de détails..

Les termes et conditions s'appliquent. L'offre de six mois de SiriusXM est valable du 17 février 2023 au 3 mars 2023 à 23 h 59 HNE. À l'achat de tout Samsung Galaxy S23 Series, vous êtes admissible à recevoir un (1) code promotionnel SiriusXM qui peut être utilisé pour échanger un (1) abonnement gratuit de 6 mois à SiriusXM Platinum Streaming. Puis 10,99 $/mois plus les frais et les taxes.

20Des conditions générales s'appliquent. L'offre SiriusXM de ?6 mois est valable du 17 février au 3 mars 2023 à 23 h 59 HNE. Lorsque vous achetez un Samsung Galaxy S23, vous êtes admissible à recevoir un (1) code promotionnel SiriusXM qui peut être utilisé pour échanger un (1) abonnement gratuit de 6 mois à la plateforme d'écoute en continu SiriusXM Platine. Puis 10,99 $/mois plus frais et taxes.

21Des conditions générales s'appliquent. Cette offre de 100 $ est valable du 17 février 2023 au 3 mars 2023 à 23 h 59 HNE. À l'achat d'un Samsung Galaxy S23 Series, vous êtes admissible à recevoir un (1) coupon Galaxy Store In-app de 100 $. Votre coupon Galaxy Store doit être téléchargé à partir de l'application Samsung Members App sur votre appareil admissible avant le 31 mars 2023 à 23 h 59 HNE. Une fois le Coupon Galaxy Store appliqué à votre compte Galaxy Store, votre Coupon de 100 $ doit être utilisé avant le 1er mai 2023. Votre coupon Galaxy Store ne peut être utilisé que pour une seule transaction d'achat in-app dans les jeux Samsung Galaxy Store. Visitez www.samsung.com/ca/offer pour plus de détails.

22Pré-commandez du 1er au 16 février 2023 et effectuez votre achat avant le 2 mars 2023 auprès d'un détaillant ou d'un transporteur canadien autorisé participant, d'un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l'adresse samsung. com/ca les appareils suivants : (i) un Galaxy S23 256 Go pour le prix d'un Galaxy S23 128 Go (un rabais de 80 $ sur le prix régulier) ; (ii) un Galaxy S23+ 512 Go pour le prix d'un Galaxy S23+ 256 Go (un rabais de 160 $ sur le prix régulier) ; ou (iii) un Galaxy S23 Ultra 512 Go pour le prix d'un Galaxy S23 Ultra 256 Go (un rabais de 240 $ sur le prix régulier). La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et est offerte aux résidents canadiens seulement. Les détaillants autorisés et les transporteurs canadiens participants peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc.

23 Achetez un Galaxy Book3 Ultra entre le 14 février et le 2 mars 2023 (la « période de l'offre ») chez un détaillant canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/ et économisez 270 $ sur un Samsung Galaxy Book3 Ultra (NP960XFH-XA2CA) au prix PDSF (maintenant le même prix que NP960XFH-XA1CA). Cela revient à obtenir deux fois plus d'espace de stockage, sans frais supplémentaires! La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est expressément autorisé.

24 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise pouvant atteindre 350 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février et le 3 avril 2023 (la « période de l'offre »), auprès d'un détaillant ou d'un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, d'une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www. samsung.com/ca/; et (ii) compléter la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 3 avril 2023; et (iii) expédier le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du Produit de reprise admissible doit être de 25 $ et déterminée par le logiciel d'évaluation de l'appareil du fournisseur de services. Le crédit de 350 $ est basé sur l'échange d'un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l'achat d'un appareil Galaxy S23. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n'envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l'état de l'appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l'aide de l'outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

25* Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise combiné à une valeur de reprise de 800 $ pour votre téléphone intelligent Galaxy S21 Ultra, Note20 ou Note20 Ultra admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous : (i) précommandez et complétez l'achat d'un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 entre le 1er février et le 16 février 2023; ou achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février et le 3 avril 2023 (la « période de l'offre »), auprès d'un détaillant ou d'un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, d'une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à https://www.samsung.com/ca/ et (ii) compléter la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 3 avril 2023; et (iii) expédier le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 800 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un appareil de la gamme Galaxy S21 Ultra, Note20 ou Note20 Ultra admissible et faites l'achat d'un appareil de la gamme Galaxy S23. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n'envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout, conformément aux conditions générales du programme de reprise. Le Galaxy S21 Ultra, Note20 ou Note20 Ultra peut être repris dans n'importe quelle condition pour participer à ce programme.

26 Cette promotion d'essai de 4 mois de YouTube Premium s'adresse aux participants du Canada qui achètent et activent n'importe quel appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 1er février 2023 et le 1er mars 2024. Offre uniquement disponible pour les clients qui ne sont pas actuellement abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium, qui n'ont pas été abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium ou qui n'ont jamais participé à l'essai de YouTube Premium, de YouTube Music Premium. L'offre doit être échangée avant le 1er mars 2024 à 23 h 59 HNP. Mode de paiement valide requis lors de l'inscription. Le service ne sera pas facturé au participant avant la fin de la promotion. À la fin de la promotion, le prix de l'abonnement individuel, actuellement de 11,99 $/mois, vous sera automatiquement facturé sur une base mensuelle récurrente. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la date d'expiration. Aucun remboursement ne sera offert pour des périodes de facturation partielles. L'offre exige un compte Google. Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée.

27 Des conditions générales s'appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

28 Du 17 février au 3 avril 2023, procurez-vous un Galaxy S23 (chacun étant un « appareil Galaxy admissible » comme indiqué ci-dessous) et vous pourrez recevoir : Un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre Galaxy S23 sélectionné pour 114,50 $ (téléphone intelligent de niveau 3 Samsung Care+ USG P-GT-AXXCS0GV prix courant de 229 $). Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques Expérience Samsung au Canada et en ligne à l'adresse Samsung.com/ca. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Cette offre n'est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour vérifier la date et l'emplacement de l'achat. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis. Les conditions générales complètes du forfait Samsung Care+ de deux ans sont disponibles sur http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/Samsung_careplus_terms_conditions_EN.pdf. Les appareils admissibles comprennent : SM-S911WLGAXAC, SM-S911WLGEXAC, SM-S911WLIAXAC, SM-S911WLIEXAC, SM-S911WZAAXAC, SM-S911WZAEXAC, SM-S911WZEAXAC, SM-S911WZEEXAC, SM-S911WZGAXAC, SM-S911WZGEXAC, SM-S911WZKAXAC, SM-S911WZKEXAC, SM-S918WLBAXAC, SM-S918WLBFXAC, SM-S918WLBNXAC, SM-S918WLGAXAC, SM-S918WLGFXAC,SM-S918WLGNXAC, SM-S918WLIAXAC, SM-S918WLIFXAC, SM-S918WLINXAC, SM-S918WZAAXAC, SM-S918WZAFXAC, SM-S918WZANXAC, SM-S918WZEAXAC, SM-S918WZEFXAC, SM-S918WZENXAC, SM-S918WZGAXAC, SM-S918WZGFXAC, SM-S918WZGNXAC, SM-S918WZKAXAC, SM-S918WZKFXAC, SM-S918WZKNXAC, SM-S918WZRAXAC, SM-S918WZRFXAC, SM-S918WZRNXAC, SM-S916WLGAXAC, SM-S916WLGEXAC, SM-S916WLIAXAC, SM-S916WLIEXAC, SM-S916WZAAXAC, SM-S916WZAEXAC, SM-S916WZEAXAC, SM-S916WZEEXAC, SM-S916WZGAXAC,SM-S916WZGEXAC, SM-S916WZKAXAC, SM-S916WZKEXAC.

29 Soit (i) vous effectuez une précommande du 1er au 16 février 2023 et complétez votre achat, soit (ii) vous achetez du 17 février au 9 mars 2023 un Galaxy Book3 Pro 360 (chacun étant un « appareil Galaxy admissible » tel qu'indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : (i) un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Book3 Pro 360 sélectionné pour 139,50 $ (niveau 3 Samsung Care+ Notebooks Plan prix courant de 279 $). L'offre est disponible chez les détaillants et les opérateur de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques Expérience Samsung au Canada et en ligne à Samsung.com/ca. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L'offre n'a aucune valeur monétaire, n'est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour vérifier la date et l'emplacement de l'achat. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis.

30 Soit (i) précommandez du 14 au 21 février 2023 et terminez votre achat, soit (ii) achetez un appareil de la gamme Galaxy Book3 Ultra du 22 février au 9 mars 2023 (chacun étant un « appareil Galaxy admissible ») et vous pouvez recevoir soit : Un (1) plan Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Book3 Ultra sélectionné (prix promotionnel : 139,50 $; prix courant du plan Samsung Care+ pour ordinateurs portables de niveau 3 : 279 $). Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques Expérience Samsung au Canada et en ligne à l'adresse Samsung.com/ca. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L'offre n'a aucune valeur monétaire, n'est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Les produits doivent être achetés sur une même facture pour bénéficier du prix promotionnel. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour vérifier la date et l'emplacement de l'achat. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/652910a8-acfd-4d84-b52e-57b071bc6713/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5377a37c-6c41-48b1-82c4-bfdf107fb5ff/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/420b81e4-1469-4ea3-96e7-2f46c1efbb70/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dc4dbb3-9da8-4b2f-9b33-fe2d216bfc2e/fr

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 10:50 et diffusé par :