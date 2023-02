Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie 49 500 $ à la Gatineau Loppet





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 49 500 $ à la Gatineau Loppet, qui se déroule jusqu'au 19 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette compétition internationale de ski de fond accueille près de 2 500 athlètes canadiens et européens, de tous les âges et calibres, qui pourront skier sur plusieurs distances et relever un défi à leur mesure.

Citations :

« La 45e édition de la Gatineau Loppet attirera de nombreux fondeurs venus vivre l'hiver de façon unique. Je suis très fière que le gouvernement soutienne cette course, qui participe à la notoriété du Québec comme destination sportive de choix et qui souligne le savoir-faire de son industrie événementielle. Je salue l'équipe organisatrice; elle s'est assurée de tout mettre en place pour que les visiteurs passent du bon temps en famille et entre amis, et qu'ils s'amusent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour les athlètes d'ici et d'ailleurs, la Gatineau Loppet, qui s'inscrit dans la série d'épreuves internationales de la Worldloppet, représente une compétition incontournable. Je vous invite donc à venir les encourager en famille, entre amis ou en solo. Ce rendez-vous sportif incite à se dépasser, à bouger et à demeurer actif tout en profitant des installations de plein air de la région. Je remercie également tous les bénévoles et les organisateurs, qui contribuent à la renommée de cet événement depuis maintenant quarante-cinq ans. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Encore cette année, la ville sera animée par la Gatineau Loppet, qui est bien ancrée dans la région. Cette course permet aux participants de s'amuser tout en encourageant chaleureusement les skieurs. Je suis heureux que le gouvernement soutienne cet événement d'envergure, et je félicite les responsables pour leur dévouement d'année en année! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'aide financière accordée à cet évènement d'envergure internationale constitue une excellente nouvelle pour la circonscription de Hull. Non seulement la Gatineau Loppet fait rayonner Hull, Gatineau et l'Outaouais, mais attire également de nombreuses familles et sportifs de toutes provenances qui veulent profiter des joies de l'hiver, ce qui aura assurément une incidence positive sur le bien-être de touristique de notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 43 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le ministère de l'Éducation octroie la somme de 6 000 $ à l'organisation par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs.

