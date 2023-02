Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 2 M$ pour les infrastructures d'eau à Pont-Rouge





PONT-ROUGE, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a annoncé, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 2 042 810 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) a été accordée à la Ville de Pont-Rouge pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux visent le remplacement d'environ 1 225 mètres de conduites d'eau potable et d'égout sur divers tronçons, principalement sous les rues Saint-Charles, de la Fabrique et Dupont. Répondant à l'un des grands objectifs de notre gouvernement, ils permettront à Pont-Rouge d'optimiser la gestion des eaux.

Citations :

« Ce soutien est une excellente nouvelle pour Pont-Rouge; la Ville pourra continuer à bien desservir sa population, à qui bénéficiera le remplacement de ces conduites d'eau. Pont-Rouge est une municipalité dynamique, en pleine effervescence, et il importe de l'accompagner dans son rapide développement. Je tiens notamment à souligner l'exemplaire collaboration que nous avons eue avec la Ville afin de mener à bien cet important projet d'infrastructures. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« L'accès à une eau de qualité pour toutes et tous est une priorité pour le gouvernement du Québec, tout comme l'impact que peuvent avoir les eaux usées sur l'environnement. Le soutien que nous apportons aux municipalités dans le cadre du PRIMEAU démontre cette volonté que nous avons de maintenir et d'améliorer la qualité des infrastructures d'eau. À Pont-Rouge comme ailleurs, nous sommes en action! Je me réjouis que cette aide permette à la Ville de réaliser des travaux profitables pour les générations présentes et à venir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes très heureux de cette annonce. C'est un pas important dans le dossier de la modernisation des infrastructures de nos réseaux d'aqueduc et d'égout. Ces travaux d'envergure ne pourraient pas voir le jour sans le soutien financier du MAMH. »

Mario Dupont, maire de Pont-Rouge

Fait saillant :

L'aide financière provient du volet 1 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

