Le gouvernement du Canada attribue un contrat important pour la rénovation d'un édifice fédéral emblématique

La modernisation de l'édifice Daniel-J.-MacDonald permettra de prolonger la durée de vie des locaux de l'administration centrale d'Anciens Combattants Canada à Charlottetown.

CHARLOTTETOWN, PE, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada offre un milieu de travail moderne, durable et efficace à Anciens Combattants Canada (ACC) pour qu'il puisse continuer de dispenser des services et des programmes importants aux anciens combattants et à leurs familles.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé, au nom de l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de plus de 98 millions de dollars (taxes comprises) à EllisDon Corporation pour la rénovation de l'édifice Daniel-J.-MacDonald à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. L'édifice abrite l'administration centrale d'ACC et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Les travaux prévus au contrat consisteront à rénover des éléments architecturaux selon les dernières normes d'accessibilité et de durabilité (par exemple, les portes et les couloirs seront élargis pour permettre le passage des fauteuils roulants). Ils consisteront également à moderniser les installations électriques et le système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, afin d'améliorer la durabilité et le rendement énergétique de l'édifice et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les bureaux à l'intérieur seront aménagés selon les normes actuelles du Milieu de travail GC sur la conception d'un milieu de travail moderne pour la nouvelle fonction publique, et ils offriront une accessibilité, une flexibilité et une agilité mieux adaptées aux besoins opérationnels. Le nouvel aménagement contribuera à la productivité et au mieux-être d'environ 900 employés.

La modernisation de l'édifice, qui vise la carboneutralité, contribuera à l'atteinte des objectifs de rendement environnemental du portefeuille immobilier du gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable annoncée en mars 2022.

Les locaux rénovés comprendront un espace muséal où le public pourra admirer des objets anciens et se sensibiliser à la contribution exceptionnelle des anciens combattants au développement de la nation canadienne.

Il est attendu que des travaux seront donnés en sous-traitance à des entrepreneurs locaux, ce qui contribuera au maintien d'emplois bien rémunérés dans la région. Le projet comporte par ailleurs un plan de participation des Autochtones, selon lequel 10 pour cent de tous les contrats de sous-traitance seront attribués à des entreprises autochtones, et 1 pour cent de la valeur du contrat sera consacré au renforcement des compétences et des capacités.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour moderniser et écologiser son portefeuille. Grâce à ce projet, nous pourrons réduire notre empreinte carbone, et Anciens Combattants Canada disposera d'une installation moderne avec laquelle il pourra continuer d'offrir des services importants aux anciens combattants et à leurs familles. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Cet investissement vient pérenniser la présence d'Anciens Combattants Canada ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, et démontre concrètement notre engagement envers la province, les employés fédéraux et, surtout, les anciens combattants et leurs familles. La modernisation de l'édifice Daniel-J.-MacDonald donnera un nouveau souffle au centre-ville de Charlottetown et permettra à nos employés dévoués de mieux servir les anciens combattants, les anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada, leurs familles et leurs aidants dans un environnement moderne, sécuritaire et efficace. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les anciens combattants et leurs familles ont contribué à la protection et à la défense des fondements mêmes du Canada. Grâce à ce projet, l'édifice Daniel-J.-MacDonald, qui abrite l'administration centrale d'Anciens Combattants Canada, sera plus moderne, plus accessible et exempt d'obstacles pour ses visiteurs et ses occupants. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les anciens combattants, leurs familles et leurs aidants aient accès à des services et à des programmes de grande qualité. Or, c'est justement ce que cet investissement va permettre de faire. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

Les faits en bref

Les travaux de construction devraient commencer en mars 2023 et prendre fin au printemps 2026.

Les travaux de construction devraient commencer en mars 2023 et prendre fin au printemps 2026. Services publics et Approvisionnement Canada gère le projet de modernisation et le budget des travaux. Le projet n'a pas d'incidence sur les fonds dont ACC dispose pour fournir des services aux anciens combattants et à leurs familles.

Services publics et Approvisionnement Canada a acquis des locaux à bureaux temporaires dans la région de Charlottetown. Ceux-ci accueilleront les employés d'ACC pendant l'exécution des travaux à l'édifice Daniel-J.-MacDonald. Les employés ont également accès au télétravail et aux autres bureaux d'ACC à Charlottetown.

. Ceux-ci accueilleront les employés d'ACC pendant l'exécution des travaux à l'édifice Daniel-J.-MacDonald. Les employés ont également accès au télétravail et aux autres bureaux d'ACC à . La rénovation de l'édifice visera à obtenir la certification Fitwel (en anglais seulement) de niveau 1 et la certification Green Globes de niveau 3 de la Green Building Initiative.

Liens connexes

