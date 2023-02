Lors de la conférence Winter Cities Shake, le ministre Vandal annonce des investissements fédéraux destinés aux expériences touristiques au Manitoba





Financement fédéral de plus de 3 millions de dollars pour soutenir des initiatives touristiques au Manitoba.

WINNIPEG, MB, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les Manitobains apprécient tout ce que l'hiver a à offrir et lorsque les températures baissent et que les rivières gèlent, il y a tant d'expériences uniques à vivre au coeur des Prairies. Qu'il s'agisse des aurores boréales et du véhicule électrique Tundra Buggy dans la capitale de l'ours polaire, Churchill, ou du « Hé Ho » que l'on peut entendre résonner au Festival du Voyageur de Saint-Boniface, il y en a pour tous les goûts au Manitoba. Le gouvernement du Canada comprend l'importance d'un secteur touristique dynamique et prospère pour bâtir des collectivités fortes et une économie qui profite à tous.

Aujourd'hui, alors qu'il donnait le coup d'envoi de la dernière journée de la conférence Winter Cities Shake-Up, l'honorable Dan Vandal, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé des investissements fédéraux de 3 066 721 $ destinée à huit projets touristiques du Manitoba dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme. Plusieurs des projets annoncés aujourd'hui visent à élargir l'offre touristique pendant la saison hivernale unique du Manitoba. Entre autres :

Pinawa Unplugged créera des circuits et des forfaits de ski de fond, de raquette et de vélo électrique;

le Bakers Narrow Lodge aménagera 15 cabanes en bois rond pour l'hiver et construira une capsule pour l'observation des aurores boréales;

Elkhorn Resort construira un spa nordique quatre saisons de classe mondiale afin d'offrir une expérience touristique unique tout au long de l'année.

Le Manitoba offre des attractions touristiques de classe mondiale tout au long de l'année. Cependant, lorsque l'hiver arrive, autant les résidents que les visiteurs profitent d'une saison riche en événements et en activités qui ne peuvent avoir lieu à aucun autre moment de l'année. Ces nouveaux investissements permettront aux résidents et aux visiteurs du Manitoba de vivre des expériences hivernales inoubliables.

Citations

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre tout ce que l'hiver a à offrir qu'ici même au Manitoba. Nous profitons de l'hiver et de toutes les expériences uniques que les habitants et les visiteurs peuvent apprécier. Notre gouvernement se tient aux côtés des exploitants d'entreprises touristiques et des employés qui ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir toutes les personnes qui bravent le froid et trouvent de la joie dans ce que le Manitoba a à offrir. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Pour les entreprises touristiques, grandes et petites, les années de la pandémie ont laissé une marque indélébile sur une industrie autrefois florissante et robuste. Mais ensemble, nous avons persévéré et fait de solides progrès vers la reprise. La poursuite du redressement de notre secteur dépend de l'augmentation du nombre d'entreprises touristiques prêtes à commercialiser et à exporter leurs services, et ce financement est un moyen d'aider les exploitants à y parvenir. »

-Colin Ferguson, président-directeur général, Travel Manitoba

« Le Manitoba offre des possibilités incroyables de profiter de la nature en toutes saisons. Un soutien comme celui de PrairiesCan aidera Pinawa Unplugged à passer d'une exploitation uniquement estivale à une entreprise ouverte toute l'année. En augmentant nos services, nous offrons aux visiteurs davantage de possibilités d'apprécier la beauté de la forêt boréale de l'Est du Manitoba sur des skis, des vélos ou des raquettes, et de s'aventurer en plein air toute l'année. »

-Susan Appleyard, propriétaire de Pinawa Unplugged

Faits en bref

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) était un programme de 500 millions de dollars visant à soutenir le secteur du tourisme au Canada , dont 485 millions de dollars en financement des priorités régionales administré par les agences de développement régional du Canada . Un minimum de 50 millions de dollars en financement des priorités régionales du FAT a été alloué pour soutenir des initiatives touristiques autochtones.

Document d'information

Les investissements du gouvernement du Canada dans ces huit projets permettront de créer de nouvelles attractions touristiques hivernales, d'aménager de nouveaux sentiers d'hiver, d'améliorer les expériences des visiteurs et de construire des infrastructures de plein air au Manitoba dont tout le monde pourra profiter. L'annonce comprend huit projets du Fonds d'aide au tourisme (FAT).

Fonds d'aide au tourisme (FAT) - Investissement de 3 066 721 $

Le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités et à offrir des produits et des services nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. L'aide financière annoncée aujourd'hui soutient les projets suivants :

Travel Manitoba (1 650 000 $)

Se concentrer sur le développement du tourisme dans les principales destinations rurales et du Nord de la province.

Se concentrer sur le développement du tourisme dans les principales destinations rurales et du province. Pinawa Unplugged (49 100 $)

Moderniser son installation de location d'équipements pour les visiteurs et créer des forfaits de ski de fond, de raquette et de vélo électrique afin de commencer à proposer des circuits et des locations d'équipements en hiver et pendant les saisons intermédiaires.

Moderniser son installation de location d'équipements pour les visiteurs et créer des forfaits de ski de fond, de raquette et de vélo électrique afin de commencer à proposer des circuits et des locations d'équipements en hiver et pendant les saisons intermédiaires. Hill Valley Enterprises Limited s/n Bakers Narrow Lodge (99 999 $)

Aménager 15 cabanes en bois rond pour l'hiver, construire une capsule pour l'observation des aurores boréales, embaucher du personnel pour gérer le marketing et le nombre croissant de visiteurs pendant la saison hivernale.

Aménager 15 cabanes en bois rond pour l'hiver, construire une capsule pour l'observation des aurores boréales, embaucher du personnel pour gérer le marketing et le nombre croissant de visiteurs pendant la saison hivernale. Manitoba Museum (465 624 $)

Étendre sa portée en matière de marketing et de communication, renforcer le tourisme d'affaires, enrichir et élargir l'expérience des visiteurs, moderniser les activités, attirer de nouveaux visiteurs nationaux et créer un service de vente en ligne.

Étendre sa portée en matière de marketing et de communication, renforcer le tourisme d'affaires, enrichir et élargir l'expérience des visiteurs, moderniser les activités, attirer de nouveaux visiteurs nationaux et créer un service de vente en ligne. Frontiers North (99 999 $)

Lancer une expérience de tourisme silencieux carboneutre à Churchill en intégrant un nouveau Tundra Buggy à moteur électrique dans son parc de véhicules.

Lancer une expérience de tourisme silencieux carboneutre à en intégrant un nouveau Tundra Buggy à moteur électrique dans son parc de véhicules. Elkhorn Ranch and Resort (500 000 $)

Construire un spa nordique quatre saisons de classe mondiale près d'un parc national afin d'offrir une expérience touristique unique tout au long de l'année aux touristes nationaux et internationaux.

Construire un spa nordique quatre saisons de classe mondiale près d'un parc national afin d'offrir une expérience touristique unique tout au long de l'année aux touristes nationaux et internationaux. Provincial Exhibition (102 000 $)

Apporter des améliorations à « l'immeuble du Dôme » de Brandon et aux terrains extérieurs afin de lancer de nouveaux événements attrayants pour les visiteurs du site.

Apporter des améliorations à « l'immeuble du Dôme » de Brandon et aux terrains extérieurs afin de lancer de nouveaux événements attrayants pour les visiteurs du site. Festival du Voyageur (99 999 $)

Améliorer son festival d'hiver en créant des attractions de neige dans le centre-ville de Winnipeg .

