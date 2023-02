Transition énergétique - Québec crée un fonds en association avec La Ruche pour cofinancer des projets citoyens





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et l'organisme La Ruche, leader en financement participatif, lancent le Fonds Empreinte positive. Ce fonds permettra de propulser des projets de mobilisation, de sensibilisation et d'éducation liés à la transition énergétique au Québec. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et le président-directeur général de La Ruche, M. Frédéric Auger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Québécoises et les Québécois sont invités dès aujourd'hui à considérer le financement participatif et à soumettre leurs projets à La Ruche. Une fois le projet évalué et accepté, la campagne de financement participatif sera mise en ligne sur la plateforme de l'organisme. Si la campagne atteint son objectif, le Fonds Empreinte positive versera aux porteurs des projets un montant additionnel équivalent à 50 % de la valeur de l'objectif, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

Les projets acceptés doivent correspondre à un des trois types d'activités en lien avec la transition énergétique :

Mobilisation : inciter le passage a? l'action et permettre aux acteurs de faire vivre des projets;

Sensibilisation : rendre la population plus réceptive aux messages en faisant connaître les enjeux, les solutions et les initiatives en place;

Éducation : expliquer les notions, défaire les mythes et enseigner les gestes porteurs.

Les projets seront sélectionnés par un comité spécifiquement affecté au Fonds Empreinte positive, avec le soutien du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et selon les conditions fixées par celui-ci. Les détails de l'appel à projets découlant de la création du Fonds seront rendus publics prochainement.

L'investissement de près de 1 million de dollars sur deux ans (990 000 $) est une des mesures qui aideront le gouvernement à atteindre un des grands objectifs du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, qui est de sensibiliser les citoyens, les municipalités, les communautés autochtones et les entreprises à l'importance d'adopter des comportements et de prendre des décisions qui favorisent la transition énergétique, et ce, partout au Québec.

Citations :

« L'engagement de tous est essentiel pour relever le défi collectif que représente la transition énergétique au Québec. Avec ce nouveau fonds, nous souhaitons stimuler les initiatives qui émanent de la communauté, afin de mobiliser les Québécoises et les Québécois vers l'atteinte des objectifs de notre Plan directeur. La formule de cofinancement gouvernemental en partenariat avec La Ruche a déjà fait ses preuves. Je vous invite à soumettre des projets ou à encourager en grand nombre ces projets, qui ont le potentiel de laisser une empreinte positive tangible, afin que nous réussissions ensemble la transition énergétique du Québec! Merci à La Ruche et bon succès à tous les futurs promoteurs de projets! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Par son essence, le financement participatif (sociofinancement) fait appel à la population pour soutenir les projets des citoyens et des organisations. C'est donc un outil puissant pour impliquer les communautés dans ce changement. Le Fonds Empreinte positive est un véhicule extrêmement intéressant, car il permet d'apparier l'argent récolté dans la population via une campagne de financement réalisée sur la plateforme de La Ruche avec la contribution offerte par le Ministère. Cette façon de faire facilite l'atteinte des objectifs financiers pour la mise en place des projets, souvent le frein numéro un pour démarrer une activité. »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

Faits saillants :

Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec - Mise à niveau 2026 prévoit plus de 200 mesures, réparties en 14 feuilles de route thématiques, dont celle sur la sensibilisation, la promotion et l'éducation des Québécois et des Québécoises. Son budget totalise des investissements de 12,7 milliards de dollars d'ici 2026.

L'entente de partenariat avec La Ruche pour le Fonds Empreinte positive s'échelonne sur les deux prochaines années, soit jusqu'en mars 2025.

La Ruche est une solution de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 29 millions de dollars en financement participatif et plus de 44 millions dollars en retombées totales, et ce, dans les 12 régions dans lesquelles elle est active. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

Le financement participatif est un outil permettant à un projet citoyen de recueillir de petites contributions financières auprès d'un grand nombre de contributrices et de contributeurs afin de récolter un montant total suffisant pour le réaliser. Les personnes, les organisations et les entreprises ayant contribué peuvent recevoir, selon la nature de l'initiative et la valeur de leur apport, des contreparties : produits exclusifs, offres spéciales, rabais, etc.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur l'offre du gouvernement du Québec en matière de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques, dont le Plan directeur, consultez le site thématique Transition énergétique.

Pour en savoir davantage sur la plateforme de financement participatif et sur le Fonds Empreinte positive, visitez La Ruche.

