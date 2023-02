Croissance des entreprises dans le secteur éolien - Appui de 6,1 M$ à TECHÉOL





BONAVENTURE, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec confirment l'octroi d'une aide financière de 6,1 millions de dollars à TECHÉOL afin de permettre la fusion de l'entreprise avec Services X Wind et de soutenir son expansion nord-américaine. De cette somme, trois prêts totalisant 6 millions de dollars sont issus des fonds propres d'Investissement Québec et une contribution financière non remboursable de 100 000 $ provient du programme ESSOR.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cette alliance stratégique, qui permettra de soutenir et de développer des projets de transition verte dans l'ensemble du territoire québécois et nord-américain, TECHÉOL ajoute des services à son offre actuelle pour la maintenance et l'optimisation des éoliennes en activité dans de nombreux parcs en Amérique du Nord. Ainsi, le soutien financier lui permet de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et d'élargir ses activités à d'autres sources d'énergies renouvelables.

« Grâce à sa fusion avec Services X Wind, TECHÉOL consolide sa position de leader dans le secteur éolien au Québec et sur le marché nord-américain. Les prochaines années mèneront à une forte augmentation de la demande en énergies renouvelables. Avec cette annonce, l'entreprise s'impose favorablement pour devenir un partenaire de choix. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le secteur éolien connaît une demande croissante, et il est clair que TECHÉOL est prête à tirer le meilleur parti de l'engouement pour notre énergie verte. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'expansion d'entreprises qui contribuent à générer des retombées substantielles pour nos régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Gaspésie dispose non seulement d'un riche potentiel dans le secteur de l'éolien, mais aussi d'une expertise innovante et compétitive à l'échelle nord-américaine. Grâce à cette aide financière, TECHÉOL sera encore mieux outillée pour faire rayonner notre filière éolienne. Cela me remplit de fierté de constater que notre région est un acteur clé dans la transition verte du Québec. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Investissement Québec souhaite faire du Québec un leader de l'économie verte, et son soutien à TECHÉOL s'inscrit dans cet objectif. Notre équipe régionale est fière d'avoir appuyé ce projet de fusion avec Services X Wind. Cela permettra à l'entreprise d'accroître son offre de services et son expertise, en plus de soutenir sa croissance et son expansion sur de nouveaux marchés. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Cette alliance stratégique s'appuie sur la volonté commune d'apporter à l'industrie une offre de services complète et à valeur ajoutée, non seulement pour l'éolien, mais également pour l'ensemble des énergies renouvelables. Les propriétaires de parcs et les opérateurs, de même que les turbiniers, pourront bénéficier d'un éventail de services de haut niveau, maintenant réunis sous un même toit. »

Eric Dugas, copropriétaire et directeur au développement des affaires et à l'innovation chez TECHÉOL, au nom de ses associés, Carl Bolduc, directeur général - Unité d'affaires Canada, et Jason Tozer, directeur général - Unité d'affaires États-Unis

Fondée en 2007, TECHÉOL figure parmi les premières entreprises spécialisées en services éoliens au Canada . Elle offre son expertise dans le domaine éolien partout en Amérique du Nord, de l'entretien au remplacement de composants majeurs en passant par les travaux de réparation de pales.

. Elle offre son expertise dans le domaine éolien partout en Amérique du Nord, de l'entretien au remplacement de composants majeurs en passant par les travaux de réparation de pales. Fondée en 2018, Services X Wind effectue de la maintenance préventive et corrective ainsi que de la gestion de projets spéciaux dans les parcs éoliens. L'entreprise propose des solutions d'optimisation innovantes, dont plusieurs propriétaires et opérateurs ont bénéficié à ce jour.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

