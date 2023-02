Le ciel de Paris est bleu : Azul étend son réseau international et annonce des vols directs vers Paris





Les vols à destination de la ville la plus visitée d'Europe seront assurés par le nouvel Airbus A350-900, moderne et efficace.

Les vols débuteront le 26 avril, au départ de Viracopos (Campinas), le principal hub de la compagnie.

SÃO PAULO, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Après avoir consolidé sa position de compagnie aérienne avec le plus grand nombre de vols et de villes desservies au Brésil, Azul annonce Paris comme sa nouvelle destination internationale. Ce sera le seul service sans escale entre les aéroports de Viracopos, à Campinas, et d'Orly, à Paris. Les ventes seront encore ouvertes lundi (13) et le premier vol aura lieu le 26 avril.

Grâce à cette nouvelle liaison, les clients de Azul pourront rejoindre l'une des destinations les plus célèbres et les plus connues au monde en un peu plus de 11 heures, en volant quotidiennement dans l'un des avions les plus modernes et les plus efficaces de l'industrie aéronautique, l'Airbus A350. Cet avion a la capacité de transporter jusqu'à 334 clients, 301 en classe économique et 33 en classe affaires.

Avec six fréquences par semaine, les vols partiront de l'aéroport international de Viracopos, où la compagnie exploite déjà son plus grand hub, et desserviront environ 70 villes au départ de la campagne de São Paulo, à 23 heures, pour arriver à l'aéroport d'Orly à 15h30. Dans le sens inverse, le vol partira d'Orly à 22h15 pour arriver à Campinas à 04h45. À partir du 31 juillet, les liaisons deviendront quotidiennes.

L'aéroport de Paris-Orly est le deuxième de France, avec plus de 30 millions de passagers/an, et l'aéroport le plus proche du centre ville, situé à moins de 20 km au sud de Paris. En raison de sa proximité avec le centre, c'est l'aéroport le plus approprié pour les Brésiliens qui souhaitent explorer l'histoire et les beautés de la "ville des lumières" et de ses environs. Orly, par exemple, est desservie par des trains avec des liaisons souterraines, ainsi que par des bus de transport public, des taxis, des transferts et des applications de mobilité urbaine.

"La France est le deuxième marché international du Brésil après le Portugal et nos clients nous demandent depuis longtemps d'y voler. Aujourd'hui, grâce à nos A350 modernes et performants, nous sommes heureux d'ajouter cette importante destination à notre réseau. Avec Fort-Lauderdale, Orlando et Lisbonne, nous rassemblons un puissant portefeuille de destinations internationales pour compléter notre incroyable réseau ici au Brésil", souligne John Rodgerson, PDG d'Azul. "Pour la première fois, une compagnie aérienne sera en mesure d'amener des clients de 150 destinations du Brésil vers la France. En 2019, nous avons été élus la meilleure compagnie aérienne au monde par TripAdvisor et en 2022, nous avons été la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde selon Cirium - nous sommes impatients d'apporter cette expérience de pointe à nos Clients qui voyageront avec nous entre Campinas et Orly", ajoute Rodgerson.

La décision d'opérer dans un aéroport tel qu'Orly était extrêmement stratégique et pensait principalement à la connectivité et à la facilité des clients de Azul, qui arriveront dans un terminal beaucoup plus proche du centre ville. "J'adresse également mes remerciements à Aéroports de Paris S.A. et au COHOR qui ont permis à Azul d'accéder à l'aéroport le plus fréquenté et le plus confortable de Paris", conclut John.

La nouvelle destination internationale d'Azul est un souhait de voyage pour de nombreux Brésiliens. Après tout, qui n'a jamais rêvé de se faire prendre en photo au pied de la Tour Eiffel - le plus grand symbole de la ville ? Pour ceux qui aiment explorer les musées et les églises, la cathédrale Notre-Dame est l'un des temples religieux les plus célèbres du monde, ainsi que le musée du Louvre, où se détache la Joconde de Léonard de Vinci. Ne laissez pas l'achat du billet à la dernière minute, car les files d'attente sont extrêmement longues. Il existe également d'autres options d'excursions telles que la navigation sur la Seine, la visite de Disneyland Paris et la possibilité de profiter de la visite de la ville pour acheter des articles de marques et d'enseignes telles que Dior, Chanel, Prada, parmi beaucoup d'autres.

L'Airbus A350

L'Airbus A350, l'un des avions les plus modernes au monde, est équipé d'éléments de pointe qui contribuent à en faire un appareil plus léger, plus économique et très efficace. Malgré sa taille, l'avion consomme environ 20% de carburant en moins par siège, ce qui intègre le plan de modernisation de la flotte d'Azul et renforce l'engagement de la compagnie à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Pour les clients, l'Airbus A350 offre encore plus de confort: à bord, ils profiteront d'une cabine plus silencieuse et plus large, avec des fenêtres panoramiques plus grandes et plus d'espace dans les compartiments à bagages.

Azul sur le marché international

Visant à relier de plus en plus le Brésil aux pays étrangers, Azul a repris ses liaisons internationales, qui dépassent actuellement 600 vols par mois. Parmi eux, les deux vols quotidiens vers les aéroports d'Orlando et de Fort Lauderdale, en Floride (USA), et les deux vols quotidiens et réguliers vers Lisbonne, tous au départ de Viracopos, à Campinas (SP).

Il y a quelques jours, l'entreprise a réalisé sa plus grande expansion dans l'état de Minas Gerais, en annonçant une série de nouveaux internationaux. Toujours au cours du premier semestre, Azul proposera un vol hebdomadaire vers Curaçao et trois vols hebdomadaires vers Fort Lauderdale toujours au cours du premier semestre 2023, au départ de l'aéroport de BH. Au cours du second semestre de l'année, la compagnie proposera deux vols à destination d'Orlando au départ de la capitale de l'état de Minas Gerais.

Dans la région Nord du Brésil, la compagnie mise sur des liaisons directes entre les villes de Belém, dans l'état de Pará, et de Manaus, dans l'état de Amazonas, vers les aéroports nord-américains. Au départ d'Amazonas, Azul a proposé des vols directs avec trois fréquences hebdomadaires vers Fort Lauderdale (USA). Depuis la capitale de Pará, il y a quatre vols directs par semaine.

Une autre destination qui a été renforcée dans le réseau Azul en 2022 est l'Uruguay. Depuis décembre 2022, les deux fréquences hebdomadaires entre Montevideo et Foz do Iguaçu (PR) restent à la disposition des clients. Florianópolis, dans l'état de Santa Catarina, est également une autre option de liaison avec la capitale uruguayenne, qui a fonctionné pendant la haute saison, mais qui restera régulière pendant cette année. Toujours à destination de Montevideo, Azul a proposé deux vols directs hebdomadaires au départ de Recife, le principal hub de la compagnie dans le nord-est du pays. Il convient de rappeler qu'à partir du 14 février, Azul débutera ses opérations sur la ligne Recife-Fort Lauderdale.

Expérience Azul en matière de voyages internationaux

Pour ceux qui voyagent avec Azul hors du pays, que ce soit à destination des États-Unis ou de l'Europe, la commodité du voyage se produit avant même l'embarquement, dans le salon Azul, situé dans la zone internationale de l'aéroport Viracopos de Campinas. Dans un espace de 820 m² pouvant accueillir 240 personnes, la société propose un home cinéma, des douches, un balcon panoramique, ainsi que des dizaines d'options de nourriture et de boissons.

En Azul Business, les clients disposent d'un siège complet, avec un accès direct à l'allée, des options de repas personnalisées et un divertissement à bord de classe mondiale. Ceux qui voyagent en classe Economy Xtra peuvent également profiter d'un espace pour les jambes amélioré.

Les avions A330 et A350 d'Azul sont également équipés du système de divertissement Panasonic eX3, l'une des solutions technologiques les plus avancées du marché. Les téléviseurs de 16 pouces dans toutes les classes sont équipés d'une télécommande et ont l'option du mode écran tactile. Dans toutes les classes, la qualité de la reproduction vidéo est en HD. Les écrans sont équipés d'un port USB, qui sert principalement à recharger les appareils mobiles.

À propos d'Azul

Azul S.A. (B3:AZUL4, NYSE: AZUL) est la plus grande compagnie aérienne du Brésil en nombre de vols et de villes desservies, avec plus de 900 vols quotidiens vers plus de 150 destinations. Avec une flotte opérationnelle de plus de 160 appareils et plus de 14 000 membres d'équipage, Azul propose plus de 300 liaisons directes sur des vols régionaux, nationaux et internationaux. En 2022, Azul a été élue la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde, selon le rapport OnTime Performance-OTP Review de Cirium - la principale référence mondiale de données opérationnelles dans le secteur. En outre, en 2020, elle a remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne au monde décerné par TripAdvisor Travelers' Choice, étant la seule compagnie brésilienne à recevoir ces deux reconnaissances. Pour plus d'informations, consultez le site www.voeazul.com.br/ri.

