Avis aux médias - Conférence de presse concernant le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur





SHERBROOKE, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, procédera à une annonce concernant le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 7 heures, le 21 février. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

DATE : Le mardi 21 février 2023, à 8 h 30

Arrivée des médias à compter de 8 h



LIEU : Sherbrooke

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook Enseignement supérieur Québec et sur la page Facebook de la ministre Déry.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

