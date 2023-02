Mission officielle de Martine Biron en Indo-Pacifique - Une première mission en Asie pour Martine Biron





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se rendra en Indo-Pacifique du 18 février au 1er mars 2023. Cette mission de 10 jours passera successivement par la Corée du Sud, le Singapour, l'Indonésie et le Japon.

La mission de Martine Biron à Singapour et en Indonésie marque un moment important dans les relations avec l'Asie du Sud-Est. En effet, il s'agit de la toute première fois qu'une ministre des Relations internationales du Québec se rend dans ces pays.

La ministre se rendra d'abord à Séoul, où elle assistera au dévoilement de la programmation du Mois de la Francophonie en Corée, dont la présidence est assurée par le Québec en 2023.

Martine Biron se dirigera ensuite vers Singapour pour prendre part à la Conférence « Canada en Asie » dans le but d'y présenter la vision internationale du Québec pour l'Indo-Pacifique.

À Jakarta, la ministre participera au 7e Forum d'affaires et d'investissement du Conseil d'affaires Canada - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est dans l'objectif de développer davantage les relations avec les acteurs économiques et politiques de l'Asie du Sud-Est.

La mission se terminera au Japon pour souligner notamment les 50 ans de la Délégation générale du Québec à Tokyo.

Citation :

« Cette première mission en Asie sera l'occasion de renforcer nos liens économiques avec l'Indo-Pacifique. Cette région du monde est en pleine expansion et le Québec doit en profiter. Nous avons tous les atouts pour nous démarquer dans ce marché prometteur. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Québec possède l'un des plus vastes réseaux diplomatiques bâtis par un État fédéré sur la planète, avec ses 34 représentations à l'étranger situées dans 19 pays. Parmi elles, 9 sont localisées en Indo-Pacifique, notamment la Délégation générale du Québec à Tokyo , le Bureau du Québec à Séoul et le Bureau du Québec à Singapour, lesquels ont contribué au bon déroulement de cette première mission en Asie. Il s'agit de la première visite d'une ministre des Relations internationales du Québec en Asie depuis 2018.





, le Bureau du Québec à Séoul et le Bureau du Québec à Singapour, lesquels ont contribué au bon déroulement de cette première mission en Asie. Il s'agit de la première visite d'une ministre des Relations internationales du Québec en Asie depuis 2018. Le Québec a des liens historiques et constants en Indo-Pacifique, incluant 50 ans de présence officielle du Québec au Japon. Ces liens continuent de croître et de se renforcer au cours des années, par exemple avec l'ouverture du Bureau du Québec à Singapour (2018).





Le gouvernement du Québec a lancé, le 3 décembre 2021, sa Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique, qui prévoit le déploiement de ressources financières et humaines supplémentaires pour consolider et développer sa présence et ses initiatives dans ce territoire.





Comprenant les trois principaux partenaires commerciaux du Québec en Indo-pacifique (Chine, Japon et Corée du Sud), l'Asie du Nord-Est est le pilier de la stratégie. Elle identifie également l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Singapour et Vietnam ) comme une région prioritaire pour le futur de l'action internationale du Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://be.linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 08:00 et diffusé par :