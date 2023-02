Belle entente au Mont-Saint-Hilaire





MONT-SAINT-HILAIRE, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les cols bleus, cols blancs et travailleurs et travailleuses des piscines de Mont-Saint-Hilaire annoncent une entente de principe pour une nouvelle convention collective de six (6 ans).

« Nous sommes très contents. Le comité de négociations a travaillé très fort et l'employeur était à l'écoute de nos demandes. Nous avions un objectif commun, soit de satisfaire le plus grand nombre de salarié(e)s possible et nous avons réussi », de dire le président, Philippe Beaudin du SCFP 2425.

Les augmentations salariales représentent 18,5 % sur six ans. De plus, les syndiqués ont bonifié leurs vacances et les congés parentaux. Le syndicat a aussi augmenté le plancher d'emplois et intégré une banque santé de 400 $, aux frais de l'employeur, pour des soins professionnels et activités sportives.

« Nous sommes arrivés avec énormément de demandes afin de rattraper ce qui était offert dans les villes de la région. La présente entente de principe représente un remaniement majeur des conventions collectives, amélioration énorme des conditions de travail, et ce, en 15 séances seulement », d'expliquer Marilyne Blanchet, conseillère syndicale du SCFP.

L'entente de principe fut entérinée par une assemblée générale le 21 décembre dernier à 91% et le conseil de ville l'a adoptée le 6 février 2023. La signature officielle se fera le 7 mars prochain.

Le syndicat représente cent (100) personnes et ce chiffre grimpe à deux-cents (200) en été.

