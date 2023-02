Sephora Canada accueille une marque beauté très attendue - Premier partenariat entre Glossier et une marque de commerce de détail





Avec un lancement prévu le 23 février, les produits Glossier seront offerts partout au Canada sur Sephora.ca et sur l'appli Sephora. Ils seront également offerts dans certains magasins du Canada.

TORONTO, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Sephora Canada permet à tous les adeptes de beauté du Canada de se procurer les favoris Glossier plus facilement. Le 23 février 2023, les Canadiens et Canadiennes pourront se procurer la marque emblématique sur Sephora.ca, sur l'appli Sephora, et dans la plupart des magasins au pays. Le lancement de Glossier chez Sephora Canada officialise le premier partenariat de la marque avec un détaillant. C'est aussi la première fois que la clientèle canadienne pourra magasiner la marque Glossier comprenant le maquillage, les soins pour la peau et les parfums directement en magasin.

« Nous avons été témoin de l'enthousiasme grandissant des adeptes de beauté du Canada depuis que nous avons annoncé notre partenariat avec Glossier. L'attente est maintenant terminée, annonce Jane Nugent, Vice-Présidente du Marchandisage pour Sephora Canada. Ce lancement grandement attendu est le résultat de notre écoute envers notre clientèle et de notre engagement à introduire les marques les plus innovatrices sur notre marché. »

« En tant que chef de file de l'industrie du commerce au détail de prestige et de beauté au Canada, nous savions que Sephora était la demeure idéale pour Glossier, explique Kyle Leahy, Directrice Générale de Glossier. Nous avons le plaisir de savoir que ce partenariat permettra à encore plus de Canadiens et Canadiennes de profiter des produits Glossier. Nous avons hâte que nos amoureux et amoureuses Glossier ainsi que notre nouvelle clientèle découvrent tout ce que Glossier a à offrir chez Sephora Canada, en étendant notre portée à vos clients et clientes fidèles. »

À partir du 23 février 2023, la clientèle du Canada pourra magasiner les soins pour la peau, le maquillage et les parfums Glossier sur Sephora.ca, sur l'appli Sephora et dans la plupart des magasins au pays. Les clients et clientes pourront également profiter de tous les avantages Beauty Insider comme la livraison gratuite et pourront accumuler des points lorsqu'ils magasineront les assortiments favoris Glossier comme le gel pour sourcils Boy Brow, le nettoyant Milky Jelly, le sérum Futuredew et l'eau de parfum Glossier You.

Pour plus d'information en lien avec le lancement de Glossier chez Sephora Canada, visitez https://www.sephora.com/ca/en/brand/glossier et abonnez-vous à @sephoracanada sur Instagram.

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un leader de l'omni-commerce de prestige avec la mission de créer une expérience de magasinage beauté invitante et d'inspirer l'intrépidité dans notre collectivité. Dans le but d'offrir un magasinage impartial et une expérience personnalisée, Sephora invite ses clients et clientes à découvrir des milliers de produits de plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, à explorer en ligne et au moyen de son application mobile. La clientèle peut également profiter des services du Studio Beauté et faire appel à des conseillers et conseillères beauté qualifiés dans plus de 500 magasins à travers les Amériques, y compris dans 100 magasins à travers le Canada. La clientèle peut accéder gratuitement au programme Beauty Insider et à la collectivité numérique, ce qui améliore leur expérience en tant que passionnés de Sephora. Sephora est sans conteste un leader et précurseur de l'industrie en ce qui a trait à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'affirmation de soi, guidée depuis longtemps par ses valeurs d'entreprise. En 2019, Sephora a annoncé sa nouvelle approche et son nouveau manifeste signature, «?Quelque chose de beau nous unit?», qui réaffirme son engagement à favoriser l'appartenance de sa clientèle et de son personnel et à oeuvrer au sein d'une vision plus inclusive de la vente au détail en Amérique. Sephora continue de redonner à nos collectivités et de faire progresser l'inclusion dans notre industrie grâce à ses programmes d'impact social et d'équité, comme le parcours Diversité et inclusion. Pour plus d'informations, visitez le : https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

À propos de Glossier, inc. :

Glossier est une marque beauté inspirée de la vraie vie, qui a pour vision de changer la façon dont nous concevons la beauté. Lancée en 2014, la marque offrait quatre produits axés sur une « peau radieuse et lumineuse ». Aujourd'hui, l'assortiment Glossier comporte 46 produits dans les mondes des soins pour la peau, du maquillage, du parfum et des soins pour le corps, en plus d'offrir une ligne de produits dérivés. Plus de 2,7 millions de personnes sont abonnées à leur compte Instagram.

