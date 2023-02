Algoma Central Corporation et le Groupe CSL signent un accord pour la construction d'une nouvelle génération de navires autodéchargeurs océaniques de type Kamsarmax





Algoma Central Corporation (« Algoma ») (TSX : ALC) et le Groupe CSL (« CSL »), qui forment ensemble le Pool maritime CSL International (« le Pool »), ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour la construction de quatre autodéchargeurs de type Kamsarmax au chantier naval Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co, Ltd. (« YAMIC » ou « le chantier naval»). Ces nouveaux navires, prêts à opérer au méthanol, remplaceront les plus anciens navires du Pool et deviendront le modèle de sa prochaine génération de navires autodéchargeurs océaniques.

Deux des quatre navires neufs conçus conjointement, d'une capacité de 72 250 TPL, seront construits pour Algoma et les deux autres pour CSL. Les partenaires d'affaires ont la possibilité de construire deux navires supplémentaires.

« Nous réinvestissons avec confiance dans un secteur d'activité qui nous a bien servi pendant de nombreuses années, aux côtés de notre partenaire à long terme, et avec YAMIC, un chantier naval ayant fait ses preuves pour la qualité de ses constructions et le respect des délais de livraison de ces actifs spécialisés », a déclaré Gregg Ruhl, président et chef de la direction d'Algoma. « Les équipes d'Algoma et de CSL ont combiné leurs décennies d'expérience dans ce domaine pour concevoir le navire optimal pour les activités du Pool, tout en progressant davantage dans la réduction de notre empreinte carbone.»

Conformément aux efforts de décarbonisation d'Algoma et de CSL, cette nouvelle conception de navire dépasse les exigences de l'EEDI niveau III et comprend des moteurs de niveau 3. Les nouveaux navires devraient être 40 % plus efficaces que les anciens grâce à leur efficacité énergétique et à l'optimisation de la capacité de charge de la cargaison.

« Ce projet commun reflète notre engagement à long terme, qui est de servir nos clients de façon sécuritaire et durable avec notre Pool de navires océaniques », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « Conçus dans un souci d'efficacité et de polyvalence, ces nouveaux navires auront l'avantage d'être interchangeables et de pouvoir s'adapter à tous les secteurs d'activité et à toutes les conditions d'exploitation. »

Ces nouveaux navires remplaceront les trois plus vieux navires du Pool et augmenteront la taille de sa flotte à 19. La livraison du premier navire est prévue pour juillet 2025 et sera un navire d'Algoma. Les livraisons suivantes sont prévues tous les trois mois.

Caractéristiques des nouveaux navires

Conçus sur la base de la quatrième génération de la coque Kamsarmax avec une capacité de chargement de 72 250 tonnes métriques.

Équipés de moteurs prêt à opérer au méthanol.

Dépassent les exigences EEDI niveau III et comprennent des moteurs de niveau 3.

Capacité de déchargement à un débit de 5 000 Mt par heure.

Groupe CSL

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL a son siège social à Montréal et des divisions dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. L'entreprise livre chaque année des millions de tonnes de marchandises pour des clients oeuvrant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire. Pour en savoir plus sur CSL, visitez le www.cslships.com/fr.

Algoma Central Corporation

Algoma possède et exploite la plus grande flotte de transporteurs de vrac sec et liquide opérant sur les Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent, y compris des transporteurs de vrac sec autodéchargeurs, des transporteurs de vrac sec sans apparaux de manutention et des pétroliers. Depuis 2010, 10 nouveaux navires ont été ajoutés à notre flotte nationale de transporteurs de vrac sec, incluant deux navires en construction prévus pour 2024, ce qui fait de nous la flotte la plus moderne, la plus efficace et la plus durable des Grands Lacs. Chaque nouveau navire réduit les émissions de carbone d'environ 40 % par rapport au navire remplacé. Algoma possède également des navires autodéchargeurs océaniques de vrac sec sur les marchés internationaux et une participation de 50 % dans NovaAlgoma, qui possède et exploite la plus grande flotte de transporteurs pneumatiques de ciment au monde et une flotte mondiale de minivraquiers desservant les marchés régionaux. Algoma est véritablement « Your Marine Carrier of Choicetm ». Pour plus d'informations sur Algoma, visitez le site internet de l'entreprise à l'adresse www.algonet.com.

