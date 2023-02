BOC Group a été à nouveau désigné comme Leader pour sa solution ADOIT dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner® dans la catégorie des outils d'Architecture d'Entreprise





PARIS, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group, l'un des principaux éditeurs de logiciels de modélisation sur le marché international dans le domaine de BPM, EA et GRC, a annoncé aujourd'hui qu'il a été désigné Leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner® dans la catégorie des outils d'Architecture d'Entreprise 1 , pour sa solution EA ADOIT pour la deuxième année consécutive.

De plus, ADOIT a obtenu d'excellents résultats dans le rapport sur les capacités critiques2 de Gartner, avec un score supérieur à la moyenne pour les cinq cas d'utilisation (en date du 30 septembre 2022).

Christoph Moser, chef de produit ADOIT, a souligné : « Notre approche évolutive et orientée client, accompagnée de notre plateforme hautement performante, permet à BOC de se démarquer des nombreux autres fournisseurs de solution EA. ADOIT s'améliore encore plus et offre davantage de services orientés utilisateurs et ne fait que renforcer notre position. Nous aidons ainsi les organisations à démocratiser le travail d'architecture et à promouvoir l'innovation grâce à l'initiative EA ».

La solution d'Architecture d'Entreprise ADOIT est un outil central de collaboration en matière d'architecture d'entreprise et une source unique de vérité de données d'architecture dans un écosystème d'outils de pointe. Grâce à la collection des informations fondamentales sur les actifs, à l'analyse poussée sur les dépendances et aux rapports détaillés, ADOIT permet aux chefs d'entreprise et aux responsables informatiques de prendre des décisions pertinentes dans le cadre de la transformation numérique de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur BOC Group et comment ADOIT facilite la transformation des entreprises, visitez le site suivant.

[1] Gartner « Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools », Akshay Jhawar, Gilbert van der Heiden, Andrew Gianni, Andreas Frangou, 12 décembre 2022.

[2] Gartner, « Critical Capabilities for Enterprise Architecture », Andrew Gianni, Gilbert van der Heiden, Akshay Jhawar, Andreas Frangou, 13 décembre 2022.

Avertissement Gartner

GARTNER et MAGIC QUADRANT (CARRÉ MAGIQUE) sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n'apporte son soutien à aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et n'incite pas les utilisateurs à se limiter dans leurs choix aux fournisseurs possédant les meilleures notes ou autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent l'opinion de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent en aucun cas être considérés comme des faits établis. Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie et offre des services pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à de nombreuses autres applications.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, l'Aéroport international de Vienne et bien d'autres.

Contact

BOC Information Technologies Consulting GmbH

Marina Vial

Market Development Manager France

+33-1-53 24 53 83

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 06:07 et diffusé par :