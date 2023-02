KENNAMETAL LANCE UNE NUANCE DE PLAQUETTE DE TOURNAGE DE RÉFÉRENCE AVEC UNE TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT AVANCÉE





La nuance KCP25C avec revêtement KENGoldtm établit une nouvelle norme d'usure et de productivité dans le tournage de l'acier

PITTSBURGH, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), leader en matière d'outils et de solutions de coupe des métaux, a introduit une nouvelle nuance de tournage plus performante avec une technologie de revêtement avancée. KCP25C avec KENGoldtm est le premier choix pour les plaquettes de coupe des métaux avec une usure améliorée et des taux d'enlèvement de métal plus élevés pour les applications de tournage de l'acier.

« Nos plaquettes de qualité KCP25C à haute performance avec la technologie de revêtement KENGold établissent une nouvelle norme pour les machinistes travaillant dans une variété d'applications de tournage de l'acier », a déclaré Scott Etling, vice-président de la gestion mondiale des produits. « Cette plaquette de tournage de référence offre un double avantage : des taux d'enlèvement de métal plus élevés et une meilleure résistance à l'usure, ce qui signifie que nos clients peuvent usiner plus longtemps et avec une productivité et une efficacité accrues. De plus, le flanc doré de la plaquette facilite l'identification visuelle de l'usure, maximise l'utilisation des arêtes et réduit les déchets. »

KCP25C est la nuance de carbure de premier choix pour les plaquettes de tournage dans les applications d'usage général dans une variété de matériaux en acier et offre des performances constantes et répétables. KENGold est une technologie propriétaire de revêtement multicouche avec des processus améliorés de pré et post-revêtement qui offrent une barrière thermique efficace pour une meilleure résistance à l'usure par cratère, généralement rencontrée dans ces types d'applications d'usinage.

Principales caractéristiques et avantages du KCP25C avec KENGold :

Une plus grande résistance à l'usure pour une durée de vie de l'outil plus fiable et plus constante

Ténacité améliorée et réduction de l'écaillage

Protection renforcée des arêtes pour une plus grande précision et fiabilité de l'usinage

Le flanc en or facilite l'identification de l'usure et réduit les déchets provenant des bords inutilisés

Permet d'augmenter les vitesses de coupe pour accroître les taux d'enlèvement de métal et la productivité

KCP25C avec KENGold est un exemple de la manière dont les investissements de modernisation globale de Kennametal permettent à l'entreprise d'innover des produits plus performants pour les clients. L'entreprise utilise la technologie de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) de nouvelle génération pour produire le revêtement, tandis que les technologies avancées de pressage et de traitement de surface offrent des niveaux de tolérance plus serrés que jamais, ce qui se traduit par une durée de vie d'outil plus constante et plus fiable.

Kennametal a lancé KCP25C avec KENGold dans les formes et styles de plaquettes les plus courants : C, D, S, T, V et W. À plus long terme, la société prévoit d'étendre le KCP25C à d'autres formes et styles de plaquettes de tournage, toutes dotées de la technologie de revêtement KENGold.

Pour plus d'informations sur la technologie de revêtement avancée KENGold et le grade KCP25C, consultez le site Web : https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/turning/coating-technologies/kengold.html .

À propos de Kennametal

Avec plus de 80 ans d'expérience en tant que leader de la technologie industrielle, Kennametal Inc. apporte la productivité à ses clients grâce à la science des matériaux, à l'outillage et aux solutions anti-usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports font appel à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients dans plus de 60 pays à rester compétitifs. Kennametal a généré 1,8 milliard de dollars de revenus au cours de l'exercice 2022. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.kennametal.com . Suivez @Kennametal : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

