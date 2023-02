Voyager au meilleur rapport qualité-prix : L'Égypte, destination plébiscitée pour son offre attractive





Si l'Italie et l'Espagne arrivent en tête des destinations étrangères préférées des Français, on ignore parfois le rapport qualité-prix imbattable de l'Egypte tant la destination, située à moins de 4h30 d'avion depuis Paris, a à offrir.

Après deux ans de pandémie, les Français ont renoué avec le voyage, et ce malgré l'inflation. Selon des données récentes, le voyageur français est prêt à dépenser en moyenne 2339 ? par personne en moyenne en 20231.

Pour un budget inférieur en Egypte, un couple peut séjourner 7 nuits dans un hôtel 5 étoiles, billet d'avion aller-retour au départ d'une grande ville française compris. Un séjour « all inclusive » qui permet de s'accorder davantage d'activités et de petits plaisirs sur place.

L'Egypte, au Top 10 des meilleures destinations pour les Français

Hissée au 7e rang du Top 20 des destinations en décembre 20222, l'Égypte a beaucoup à offrir à tout type de voyageur, de par sa riche histoire et ses stations balnéaires située au bord de la mer Rouge.

Amr El-Kady, CEO de l'Egyptian Tourism Authority, déclare :

« Ces deux dernières années, alors que les voyages étaient limités en raison de la pandémie, l'Égypte a modernisé son infrastructure touristique et s'est efforcée d'élargir les expériences proposées aux visiteurs. Ainsi, même si vous êtes déjà venu en Égypte, vous trouverez de nombreuses choses à faire et pourrez choisir parmi de nombreux nouveaux lieux de séjours. »

Pour les amateurs de séjours balnéaires, le littoral égyptien est un véritable trésor de sable blanc et d'eau chaude cristalline. De magnifiques villes côtières comme Charm El-Cheikh et Hurghada surplombent la mer Rouge, entourées de chaîne de montagnes. Le littoral méditerranéen de l'Égypte, qui s'étend d'Alexandrie à Marsa Matrouh, offre des eaux turquoise parfaites pour la plongée et le snorkeling, avec certains des plus beaux récifs coralliens du monde.

Les visiteurs peuvent également troquer la mer contre le désert et profiter de la beauté inégalée de la nature sauvage en sillonnant, par exemple, le désert du Sinaï à pied ou à dos de chameau.

Parmi les sites historiques, citons la magnifique ville de Louxor, qui offre des merveilles spectaculaires, notamment la Vallée des Rois, le temple de Karnak et le légendaire temple de Louxor - l'un des sites incontournables. Vous pouvez également admirer la ville d'en haut lors d'un vol en montgolfière.

Pour les amoureux des grandes villes, le Caire abrite des attractions incontournables telles que le Grand Sphinx et les Pyramides de Gizeh, l'une des sept merveilles du monde antique.

Pour ceux qui s'intéressent à l'Histoire ancienne, le Musée égyptien du Caire est également une visite incontournable avec ses 120 000 oeuvres, dont les trésors de la tombe de Toutankhamon. Pour les amateurs de culture, le bazar Khan El Khalili, l'un des marchés les plus anciens et les plus célèbres du Moyen-Orient, est un endroit idéal pour acquérir des souvenirs et découvrir la culture locale.

À propos de l'Office Égyptien du tourisme

L'Office Égyptien du tourisme, créé en 1981, est un organisme de réglementation affilié au ministère du Tourisme. Sa mission est de stimuler le tourisme international en promouvant la riche histoire et la civilisation de l'Égypte et en mettant en avant les nombreuses attractions touristiques du pays. Il vise également à promouvoir le tourisme intérieur, à sensibiliser le public au tourisme dans tout le pays et à renforcer le lien entre les Égyptiens et leur patrimoine.

