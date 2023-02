Le contenu modulaire favorise l'engagement omnicanal à grande vitesse et à grande échelle





Les innovateurs du marketing numérique réduisent de plus de la moitié le délai de mise sur le marché et suscitent des engagements plus significatifs dans l'industrie biopharmaceutique grâce à Veeva Vault PromoMats

BARCELONE, Espagne, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les biopharmas utilisent Vault PromoMats pour le Veeva Vault PromoMats for contenu modulaire afin d'accélérer les examens médicaux, juridiques et réglementaires (MLR) et de susciter un engagement plus percutant à travers les canaux et les régions. Avec huit des dix premières biopharmas qui utilisent Vault PromoMats pour le contenu modulaire, et plus de 20 entreprises émergentes qui commencent à poser les bases, l'industrie se tourne vers le numérique pour fournir un contenu personnalisé et conforme plus rapidement et à grande échelle.

« Nos clients sont à l'avant-garde du marketing numérique, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies modulaires pour un contenu plus évolutif et plus efficace », déclare Pooja Ojala, vice-présidente du contenu commercial chez Veeva. « Veeva Vault PromoMats est la base qui aide les équipes à équilibrer l'efficacité et la créativité afin d'offrir des expériences omnicanales plus riches aux professionnels de santé ainsi qu'à leurs patients. »

En partenariat avec des clients dans plus de 35 pays pour établir une base de contenu modulaire, Vault PromoMats aide les équipes à réutiliser rapidement le contenu et à combler le fossé entre les canaux et les zones géographiques. D'après les premiers indicateurs, l'approche du contenu modulaire aide un client à réduire de plus de 50 % le délai de mise sur le marché. Ce résultat est dû à une augmentation de la réutilisation du contenu de 40 % et à une diminution globale des délais d'approbation de 30 %. Une autre entreprise obtient 75 % des approbations en un seul cycle de révision, ce qui réduit les coûts de 19 %.

Impact du contenu modulaire chez Boehringer Ingelheim, Moderna et Novo Nordisk :

« Le contenu modulaire change la donne pour la création de contenu dans l'ensemble du secteur. Nous pouvons réutiliser les actifs sur tous les canaux et personnaliser le contenu plus rapidement que jamais », a déclaré Aleja Betancourt, directrice mondiale des opérations marketing chez Novo Nordisk. « Avec Veeva Vault PromoMats, nous disposons d'une bibliothèque de modules de contenu promotionnel préapprouvés pour rationaliser les flux de travail et réduire les délais de commercialisation. »

« Alors que nous progressons vers un modèle opérationnel entièrement numérique, le contenu modulaire est essentiel pour offrir des expériences conformes et spécifiques aux clients », a déclaré Kevin Rose, directeur exécutif de l'excellence du contenu chez Boehringer Ingelheim. « Le partenariat avec Veeva nous aide à passer d'une approche standard de la planification et du développement de contenu à un modèle hautement personnalisé qui transforme nos relations avec les clients. »

« Réutiliser des modules de contenu préapprouvés et adapter le contenu pertinent est crucial pour notre stratégie de contenu modulaire alors que nous personnalisons des expériences omnicanales plus mémorables », déclare Jason Benagh, directeur des opérations marketing mondiales chez Moderna. « Veeva Vault PromoMats offre des fonctionnalités clés telles que la liaison automatisée des réclamations, le suivi global-local et le partage de contenu pour garantir que les actifs numériques sont opportuns et conformes. »

