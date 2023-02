Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante sur les prochaines étapes concernant le projet de train à grande fréquence





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, et la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, feront une annonce concernant les prochaines étapes du projet de train à grande fréquence. Le président et chef de la direction par intérim de VIA Rail, Martin R. Landry sera également présent.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Vendredi 17 février 2023 Heure : 10 h 30 (HNE) Endroit : Gare Centrale de Montréal

À l'extrémité ouest de la gare, près de la Banque Nationale

895, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H3B 4G1



Remarque : Il y aura une opportunité pour prendre des images au début de l'événement.





Séance d'information technique : Avant l'annonce, une séance d'information technique par téléconférence aura lieu avec des représentants de Transports Canada et de Services publics et Approvisionnement Canada.

Date : Vendredi 17 février 2023 Heure : 9 h 30 (HNE) Endroit : Par téléconférence

Numéro sans frais (Canada) : 1-866-206-0153

Code de conférence : 3997664#





