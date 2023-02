Prix AutoHebdo 2023: lauréats des distinctions automobiles les plus fiables au Canada





Les Prix AutoHebdo soulignent l'excellence dans le secteur automobile et célèbrent les meilleurs véhicules dans plus de 30 segments de véhicules.

TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Les gagnants des Prix AutoHebdo 2023 viennent d'être dévoilés! Découvrez quels sont les meilleurs véhicules au Canada, selon les experts automobiles les plus reconnus au pays.

« La plus grande place d'affaires en ligne au pays est heureuse de décerner les Prix AutoHebdo pour aider les Québécois à faire les bons choix à chaque étape de leur parcours d'achat », nous confie Jodi Lai, rédactrice en chef chez AutoHebdo. « Les modèles gagnants sont ceux qui ont su repousser les limites et constituent un choix sûr auprès de tout le monde souhaitant se procurer un véhicule ».

En plus d'être les plus rigoureux dans leur attribution, les Prix AutoHebdo sont aussi, selon un sondage Ipsos* réalisé en 2022, les prix automobiles les plus fiables au Canada.

Dans le cadre de la plus grande remise de prix jamais faite à ce jour par AutoHebdo, les prix de la meilleure voiture, du meilleur VUS et du meilleur camion ont été respectivement remportés par la Genesis G80/Electrified G80, le Subaru Outback et le Ford Maverick. Le Ford F-150 Lightning se voit élu meilleure voiture électrique, toutes catégories. Enfin, Toyota reçoit l'honneur bien mérité de Marque la plus fiable au Canada en 2023, selon un sondage mené auprès des canadiens.** C'est la seule catégorie qui n'a pas été votée par le jury d'AutoHebdo. Au total, on retrouve cette année 31 gagnants dans autant de catégories!

Composé de plus de vingt journalistes automobiles de partout au pays, notre jury vote pour le meilleur véhicule de chaque segment, c'est-à-dire celui que nos experts recommanderaient sans hésitation à leurs parents et amis. Pour y arriver, les juges tiennent compte d'une douzaine de critères, dont la valeur globale, l'innovation, la sécurité, l'agrément de conduite et l'excellence du véhicule en général. Si tous les véhicules qui sont vendus au Canada peuvent faire partie de la course, les gagnants sont ceux qui ont su se démarquer de la masse.

« Remporter un prix AutoHebdo, c'est tout un exploit pour une marque automobile », selon madame Lai. « Les récipiendaires peuvent être fiers d'avoir respecté leur promesse d'excellence en livrant des véhicules qui ont su gagner la confiance de notre jury averti et qui méritent l'attention des Canadiens ».

Lauréats des prix AutoHebdo 2023:



Marque automobile la plus fiable au

Canada Toyota Meilleure voiture, toutes catégories Genesis G80/Electrified G80 Meilleur VUS, toutes catégories Subaru Outback Meilleur camion, toutes catégories Ford Maverick Meilleure voiture électrique, toutes

catégories Ford F-150 Lightning Meilleure voiture sous-compacte Chevrolet Bolt EV Meilleure voiture compacte Honda Civic/Civic Hatchback Meilleure voiture pour la famille Honda Accord Meilleure familiale Porsche Taycan Cross Turismo Meilleure voiture compacte de luxe BMW i4 Meilleure voiture pleine grandeur de

luxe Genesis G80/Electrified G80 Meilleure voiture de performance

populaire Honda Civic Type R Meilleure voiture de performance

haut de gamme Cadillac CT5-V Blackwing Meilleur VUS sous-compact Subaru Crosstrek Meilleur VUS compact Subaru Outback Meilleur VUS intermédiaire Kia Telluride Meilleur VUS pleine grandeur Jeep Wagoneer/Wagoneer L Meilleur VUS sous-compact de luxe Genesis GV60 Meilleur VUS compact de luxe Genesis GV70 Meilleur VUS intermédiaire de luxe Genesis GV80 Meilleur VUS pleine grandeur de luxe Cadillac Escalade Meilleure minifourgonnette Toyota Sienna Meilleur camion

compact/intermédiaire Ford Maverick Meilleur camion pleine grandeur Ford F-150 Meilleure voiture électrique populaire Hyundai Ioniq 5 Meilleure voiture électrique haut de

gamme Ford F-150 Lightning Meilleur hybride Ford Maverick Meilleur VHR Toyota RAV4 Prime Meilleure innovation technologique Balance Ford intégrée avec attelage

intelligent Meilleure innovation de sécurité GM Super Cruise/Ultra Cruise avec

capacité de remorquage Meilleur véhicule pour l'aventure Jeep Wrangler/Jeep Gladiator

Pour en savoir plus sur les lauréats des prix AutoHebdo 2023 et sur le processus de sélection, visitez: https://www.autohebdo.net/prix/

À propos d'AutoHebdo

AutoHebdo est non seulement la plus grande place d'affaires automobile au Canada, c'est aussi la plus réputée! Proposant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion au pays, AutoHebdo aide des centaines de milliers de Canadiens à se procurer un nouveau véhicule chaque année. La place d'affaires en ligne AutoHebdo reçoit chaque mois plus de 25 millions de visites et l'application AutoHebdo a été téléchargée par plus de 7 millions de Canadiens. Nos utilisateurs et visiteurs peuvent y acheter ou vendre une auto, un camion ou tout autre véhicule rapidement, aisément et en toute confiance. Les acheteurs peuvent trouver le véhicule idéal selon plusieurs critères, comme la marque, le modèle, la couleur et l'emplacement géographique. AutoHebdo.net est aussi le premier arrêt en ligne pour faire de la recherche et s'informer sur le thème de l'automobile, lire les fils de nouvelles et les avis, ou écouter les vidéos et balados de journalistes automobiles reconnus. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

*Distinctions les plus fiables selon une étude effectuée par Ipsos en 2022 sur les distinctions automobiles



**Conclusions d'un sondage mené par AutoHebdo du 16 au 25 novembre 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 3 023 adultes canadiens (18+) inscrits au forum Angus Reid en ligne. Ce sondage a été mené en français et en anglais. Aux seules fins de comparaison, la marge d'erreur d'un échantillon aléatoire de cette taille serait de +/- 1,8 point de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95%.

SOURCE TRADER

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 19:01 et diffusé par :