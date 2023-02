La Honda Trail 125 ABS 2023 fait ses débuts au Canada





Le tout dernier ajout à la gamme miniMOTO de Honda Canada est ancré dans la tradition et le patrimoine

MARKHAM, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Honda Canada a le plaisir d'annoncer que la Honda Trail 125 ABS 2023 fera ses débuts au Canada ce printemps.

La Honda Trail 125 ABS réintroduit une marque vénérée en y injectant une bonne dose de design pratique et de technologies conviviales afin de créer une miniMOTO qui rend hommage au passé, tout en s'adaptant facilement à un style de vie moderne.

Présentée en 2019 sous forme de concept au 46e Salon de l'automobile de Tokyo, près de 60 ans après la mise en marché de la Trail 50 d'origine en 1961, la Trail 125 a reçu d'excellents éloges du public et de nombreuses demandes ont été faites pour obtenir un modèle de production au Canada. Ce souhait est maintenant exaucé avec l'arrivée de la Honda Trail 125 ABS qui s'ajoute à la gamme canadienne des miniMOTO et qui permettra aux conducteurs de découvrir les sensations de la conduite emballante sur les routes pavées ou sur celles qui ne le sont pas.

Les concepteurs de Honda ont conservé l'esthétique emblématique, la simplicité et la robustesse qui ont motivé l'achat de centaines de milliers d'unités de la série CT pendant six décennies, tout en modernisant la moto. La Trail 125 est propulsée par un moteur monocylindre à quatre temps de 125 cm3, refroidi à l'air, jumelé à une transmission semi-automatique, et est dotée de caractéristiques modernes comme l'injection programmée de carburant (PGM-FI), le démarrage électrique, un ensemble complet d'éclairage à DEL et des freins à disque avec système ABS aux roues avant. Le démarrage au pied de secours, la prise d'air haute, l'échappement orienté vers le haut, les jantes à rayons, la plaque de protection et le porte-bagages de série ajoutent une robustesse unique à cette moto de la gamme miniMOTO. Elle est prête à l'aventure, qu'elle soit grande ou petite.

«?Nous sommes extrêmement enthousiastes d'introduire la Honda Trail 125 ABS au Canada. C'est une moto que les amateurs de Honda et les clients attendaient?», a déclaré Ryan Kelly, vice-président de la division des produits sport motorisés et des produits mécaniques chez Honda Canada. «?Depuis des décennies, Honda est un chef de file dans les catégories de motos double usage et de miniMOTO, et grâce à l'introduction de la nouvelle Trail 125 ABS dans notre gamme au Canada, nous savons que les amateurs de Honda adopteront cette moto et qu'elle aura du succès.?»

Autres caractéristiques et avantages :

Style classique : Son style rend hommage aux générations de motos Honda Trail qui l'ont précédée, y compris la Trail 50 d'origine de 1961, en préservant les éléments symboliques comme le silencieux orienté vers le haut, le couvercle du filtre à air, le réservoir de carburant, le porte-bagages arrière, l'aile avant en acier, les clignotants, les repose-pieds et les poignées.

Moteur moderne : La conception du monocylindre de 125 cm3 à quatre temps avec arbre à cames en tête, l'injection programmée de carburant (PGM-FI) avec enrichissement automatique et l'allumage électronique, assurent un démarrage sans problème et un fonctionnement efficace dans toutes les conditions.

Transmission semi-automatique : Le sélecteur de rapport talon-pointe et son utilisation sans levier d'embrayage facilitent grandement l'usage de la transmission à 4 rapports.

Prise d'air haute et échappement orienté vers le haut : Ce positionnement offre une meilleure protection contre la saleté et l'eau.

Freins à disque : Les freins à disque à l'avant et à l'arrière, avec un système antiblocage ABS sur la roue avant, permettent d'effectuer des arrêts contrôlés dans des situations moins qu'idéales, sans affecter les capacités hors route.

Capacités hors route : Une garde au sol adéquate, une plaque de protection, des jantes à rayons et un démarrage au pied de secours font en sorte que la Trail 125 ABS est prête pour l'aventure.

La Honda Trail 125 ABS 2023 sera disponible pour la vente chez les concessionnaires canadiens au mois d'avril.

Prix de vente - 5?649 $

Comprend le PDSF (4?971 $) et les frais de transport et d'inspection de prélivraison (678 $)

Couleur - Rouge vif

Pour plus d'informations et pour être informé de tous les lancements de produits Honda, veuillez vous abonner aux mises à jour en visitant le site www.hondanews.ca

À propos des produits sport motorisés de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur des motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. La technologie novatrice a toujours été à l'avant-plan pour Honda, avec des moteurs et des châssis d'avant-garde qui ont établi la norme en matière d'ingénierie des produits sport motorisés depuis plus de 60 ans. La Division des produits sport motorisés de Honda Canada est responsable de la vente, de la commercialisation et des activités opérationnelles de ces produits par l'entremise des concessionnaires Honda autorisés au Canada. Pour plus d'information concernant les motocyclettes, VTT et véhicules côte à côte mis en marché par Honda Canada, veuillez visiter le site : https://motorcycle.honda.ca/francais/ ou https://atvsxs.honda.ca/francais.

