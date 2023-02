Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - La ministre du Tourisme Caroline Proulx annonce plus de 1,4 M$ en soutien au festival Montréal en Lumière





QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 413 750 $ au festival Montréal en Lumière, qui se déroule jusqu'au 5 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Fidèle à son habitude, le festival Montréal en Lumière en mettra plein la vue et les papilles du public lors de cette 24e édition. En plus des traditionnelles activités gourmandes et musicales qui font sa renommée, l'événement permettra aux festivaliers de vivre des expériences hivernales uniques, comme le Pique-nique nordique, durant lequel le repas est servi dans une serre chauffée.

« Véritable rendez-vous phare de la métropole, Montréal en Lumière attire de nombreux festivaliers venus vivre l'hiver autrement et profiter de ses attraits. Il enrichit l'offre touristique du Québec et contribue à son attractivité comme destination, en plus de favoriser la notoriété des artistes et des acteurs de nos industries gastronomiques et événementielles. Dans ce contexte de relance de l'industrie touristique, je suis particulièrement fière que notre gouvernement soutienne ce rassemblement d'envergure, qui mise sur le tourisme hivernal urbain. Je salue l'équipe organisatrice : depuis vingt-quatre ans, elle s'assure de tout mettre en oeuvre pour que les visiteurs passent du bon temps en famille et entre amis, et puissent réellement profiter de notre hiver québécois. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal en Lumière rend le coeur de la métropole dynamique et animé en pleine saison hivernale. Chaque édition de cet événement incontournable réaffirme la place de Montréal comme destination gastronomique et culturelle de choix. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En plus d'être divertissant, Montréal en Lumière met de l'avant plusieurs talents québécois. J'encourage particulièrement les visiteurs à aller à la rencontre des producteurs et des chefs du Quartier Gourmand, qui présenteront et apprêteront des produits uniques au Québec. Les différentes activités gourmandes du festival sont autant d'occasions de découvrir et d'apprécier l'art culinaire du Québec ainsi que le talent et la créativité des chefs pour mettre en valeur les produits d'ici. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le ministère du Tourisme accorde 898 750 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.





Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une somme de 15 000 $ en vertu du programme des commandites.

