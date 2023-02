Invesco Canada annonce la modification du niveau de risque d'un fonds commun de placement domicilié au Canada





TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée a annoncé aujourd'hui la modification du niveau de risque d'un fonds commun de placement domicilié au Canada. Le changement entre en vigueur immédiatement et est présenté plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Nom Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée Invesco Moyen Faible à moyen

Sous réserve de la dispense obtenue, la modification du niveau de risque a été effectuée conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui vise à déterminer le niveau de risque des fonds de placement. Invesco a obtenu au nom du Fonds une dispense lui permettant de calculer son niveau de risque de placement en utilisant le rendement réel du Fonds et de faire fi des rendements qui s'appliquaient à une période antérieure à celle où le Fonds est devenu un émetteur assujetti. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs et stratégies de placement du Fonds.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com/corporate.

