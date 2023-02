PLUS DE 3 600 PERSONNES PRÉSENTES AU CENTRE DES SCIENCES POUR LA 6E EDITION DE FEMMES ET FILLES DE SCIENCE





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le 11 février dernier, le Centre des sciences de Montréal a tenu la 6e édition de son événement éducatif et enrichissant Femmes et filles de science. Inspiré par la journée internationale de l'ONU du même nom, cet événement est le plus important de l'année pour le Centre des sciences et se consacre à célébrer les réalisations et les contributions des femmes et des filles dans le domaine des sciences et des technologies. C'est plus de 3600 personnes qui ont pris part à la journée, un nombre plus que satisfaisant pour les organisateurs et qui démontre l'intérêt croissant pour les sciences chez les jeunes et leur désir d'en apprendre davantage sur les opportunités de carrière en sciences et en technologies.

Dans le cadre de cette journée spéciale, le Centre des sciences de Montréal a accueilli Farah Alibay, l'ingénieure québécoise en aérospatiale, en tant que conférencière-vedette. Elle a partagé son parcours et ses défis comme femme et comme fille d'une famille immigrante, encourageant les jeunes filles à poursuivre leurs rêves et à s'engager dans des carrières scientifiques.

« Moins de 30 % des personnes qui travaillent en STIM sont des femmes, mais nous représentons plus de 50 % de la population générale. C'est en partie en encourageant les femmes à rentrer et rester dans ce domaine que nous pourrons résoudre les défis à venir », a déclaré Farah Alibay. « La société de demain nous apportera d'innombrables défis techniques et environnementaux. Nous ne pouvons pas relever ce défi sans inclure la moitié de notre population. Nous devons créer un environnement inclusif en STIM, où les femmes sont les bienvenues et peuvent s'épanouir. »

L'événement comprenait également plus d'une quinzaine d'exposants qui ont présenté leurs projets, inventions et opportunités de carrières offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir leurs dernières avancées scientifiques et de rencontrer des professionnelles du domaine. Les activités interactives, les ateliers ludiques et les démonstrations sur une foule de sujets comme l'intelligence artificielle, la robotique, la cuisine moléculaire ou encore le codage ont permis aux visiteurs de découvrir les sciences et la technologie de manière amusante et engageante.

« Nous pouvons confirmer que notre grand retour dans un format en présentiel est réussi », a déclaré Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal. « Il y a présentement moins du tiers des personnes travaillant en STIM qui sont des femmes. Cet événement, c'est notre contribution pour changer cette réalité, et pas seulement pour qu'il y ait plus de filles en sciences, mais aussi pour qu'il y ait plus de diversité de façon générale. En ayant plus de représentation dans le monde de la science et des technologies, nous allons pouvoir contribuer davantage à représenter les intérêts de chaque groupe de la population. »

Merci à nos partenaires

Le Centre des sciences de Montréal remercie Farah Alibay, les exposants présents à la journée ainsi qu'Amazon Web Services et la Faculté des sciences de l'UQAM pour leur participation à cet événement réussi. Par ailleurs, la journée Femmes et filles de science a permis de dégager un profit net de quelque 70 000$ pour la Fondation du Centre des sciences -- un montant qui servira à financer des expositions, des programmes éducatifs et d'autres événements ponctuels.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Volvo, Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

Source

Centre des sciences de Montréal

Dossier de presse

Cliquez ici

SOURCE Centre des sciences de Montréal

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 16:00 et diffusé par :