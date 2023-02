Vantage Markets nomme un nouveau chef des ventes pour l'Australie





SYDNEY, le 16 févr. 2023 /CNW/ -- Vantage (ou « Vantage Markets »), la plateforme de négociation multiactifs, a nommé Jack Kelly au poste de chef des ventes en Australie.

Vantage est une plateforme de négociation de premier plan pour les contrats sur différence (CFD), offrant un écosystème de négociation d'exécution rapide grâce à sa plateforme en ligne et à son application mobile primée*.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Kelly veillera à ce que les clients vivent une expérience de grande qualité en permettant à l'équipe de fournir les solutions adaptées aux besoins changeants des clients en matière de négociation. Il sera également responsable de la croissance de l'équipe de vente de Vantage en Australie et du soutien de l'intégration d'outils et de partenaires tiers dans tous les canaux du marketing, des ventes et de l'exploitation.

M. Kelly est entré au service de Vantage Markets après avoir quitté Forex.com, où il était directeur des ventes (Amériques) basé à New York. Au sein de Forex.com, M. Kelly était responsable de la direction des ventes de l'entreprise aux États-Unis et au Canada.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et de la négociation chez Vantage, a déclaré : « Jack est le candidat idéal pour réaliser les ambitions de croissance de Vantage Markets en Australie en tant que chef de notre équipe de vente locale. Non seulement il possède une vaste expérience des opérations de change et des CFD, mais il a fait ses preuves en matière de croissance des produits de négociation fondés sur la technologie et les connaissances pour les investisseurs qualifiés. »

Jack Kelly a expliqué : « Je me passionne pour le développement de plateformes d'investissement novatrices et la présentation aux investisseurs de stratégies et d'outils de négociation qui les aideront dans leur cheminement commercial. »

« Les CFD ont un rôle important à jouer dans le cadre d'une stratégie de portefeuille équilibrée pour les investisseurs éclairés. En tant que leader mondial dans le domaine des CFD, Vantage a un rôle fondamental à jouer dans la sensibilisation à cette catégorie d'actifs. Je me réjouis à l'idée de travailler avec les équipes mondiales et régionales de Vantage pour renforcer notre position de leader et accroître notre présence sur le marché australien. »

À propos de Vantage

Vantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Les entités Vantage comptent plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est bien plus qu'une entreprise de courtage ; elle offre un écosystème de négociation d'exécution rapide, une application mobile primée d'échanges * et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple permettant aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

