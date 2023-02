/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une aide du gouvernement du Québec à Pont-Rouge/

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard,...

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et le chef Neil Cheecham, de la Première Nation no 468 de Fort McMurray, ont...