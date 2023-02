PUMA célèbre 75 ans d'histoire dans le sport, la culture et l'innovation





La société de sport PUMA aura 75 ans en 2023 et célébrera ses jalons dans le sport, la culture et l'innovation avec une série d'événements tout au long de l'année qui illustreront son mantra « Forever Faster ».

Depuis les chaussures à crampons qui ont aidé Usain Bolt, l'homme le plus rapide au monde, à établir ses records du monde et qui ont emmené Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler et tant d'autres vers des titres de champions du monde, jusqu'aux raquettes de tennis avec lesquelles Boris Becker, alors âgé de 17 ans, a conquis Wimbledon, ou encore les chaussures de foot dans lesquelles des joueurs légendaires tels que Diego Maradona ou Pelé ont marqué tant de buts : PUMA a toujours été aux côtés des athlètes les plus performants au monde.

Avec des designs innovants tels que la première chaussure de football à crampons vissés en 1952, les légendaires brush spikes de 1968, la pionnière RS-Computer Shoe en 1986, la première chaussure de sport sans lacet DISC en 1991 ou les révolutionnaires chaussures d'athlétisme FASTER+ de PUMA, dans lesquelles Karsten Warholm a battu le record du monde de 400 m haies aux Jeux olympiques de Tokyo, PUMA a établi une culture des records et a donné à ses athlètes les outils pour être plus rapides et évoluer au sommet de leur art.

Mais, au-delà du sport, PUMA a également fortement influencé la culture. Son iconique SUEDE a été la chaussure de choix des break-dancers et des artistes hip-hop dans les années 1980 et PUMA a collaboré avec des designers et artistes de légende, comme Rihanna, Jil Sander et Alexander McQueen, pour créer de nouveaux produits audacieux qui resteront à jamais liés à l'histoire du design et de la mode.

« Le fondateur de PUMA, Rudolf Dassler, disait qu'il voulait donner à ses athlètes l'agilité et la performance d'un grand chat, une attitude que nous appelons aujourd'hui Forever Faster », déclare Adam Petrick, Chief Brand Officer, PUMA. « Nous sommes extrêmement fiers de nos 75 ans d'histoire au cours desquels nous avons fait avancer le sport et la culture et nous voulons partager cette formidable épopée en 2023. »

Le premier événement marquant le 75e anniversaire aura lieu au début de la saison 2023 de Formule 1 à Bahreïn pour célébrer la riche histoire de PUMA dans le sport automobile.

Lien vidéo : https://youtu.be/UAaPyToAI5M

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La Société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom pour apporter des influences sportives à la culture et la mode streetwear.

