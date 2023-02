Yellow.ai renforce les capacités de sa plateforme avec Dynamic Conversation Designer pour accélérer la mise sur le marché





Le Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai crée des flux conversationnels de type humain avec des conceptions efficaces, ce qui réduit le temps de développement de 50 % et augmente la productivité

SAN MATEO, Californie, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai , une plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Dynamic Conversation Designer , qui révolutionne le processus de conception des flux de travail conversationnels vocaux et de chat grâce à l'IA générative. Avec son interface conviviale et sans code, les entreprises peuvent désormais créer des conceptions précises en quelques minutes seulement, ce qui réduit de 50 % les délais de mise sur le marché. L'intégration transparente entre les flux de conception et de développement rationalise la création d'expériences conversationnelles de type humain, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies en termes de recrutement et de formation de nouveaux talents en conception.

La conception de conversations intuitives est fondamentale pour le succès des interfaces conversationnelles, mais ce processus est souvent complexe et prend beaucoup de temps. On constate également un manque de normalisation et de meilleures pratiques pour la conception d'expériences conversationnelles naturelles et efficaces. Par conséquent, une multitude d'interfaces conversationnelles ne répondent pas aux attentes des utilisateurs, ce qui donne lieu à des expériences et à des résultats commerciaux médiocres.

Le Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai permet de relever ces défis et redéfinit la manière dont les entreprises créent des expériences conversationnelles de haute qualité. Intégré à la plateforme de l'entreprise, il simplifie le processus de conception grâce à des fonctionnalités uniques telles que l'intégration de contenus de messages riches, le contrôle des effets vocaux, le partage des conceptions et les aperçus instantanés des conversations finales sans changer de flux de travail, faisant ainsi de la collaboration en temps réel une réalité. En conséquence, les développeurs et les concepteurs de conversations peuvent se consacrer à des tâches plus complexes, d'où une amélioration de la productivité et de la cohérence.

Commentant ce lancement, Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow.ai, a déclaré : « Les flux conversationnels sans réflexion conceptuelle peuvent frustrer les clients, diminuer le retour sur investissement attendu et potentiellement nuire à la marque. Offrant une productivité accrue, notre Dynamic Conversation Designer s'inscrit directement dans notre vision : permettre aux entreprises d'offrir les interactions les plus efficaces à grande échelle et rapidement. Il nous a récemment permis de mettre en oeuvre un chatbot complet en deux heures, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à la méthode précédente, qui nécessitait au moins deux jours de conception et de développement en silos. »

Grâce à Dynamic Conversation Designer, les entreprises peuvent créer des conversations attrayantes et personnalisées avec des conceptions dynamiques, ce qui leur permet d'offrir une meilleure expérience aux clients, d'augmenter les conversions et de stimuler les ventes. Il répond au besoin des entreprises de déployer une plate-forme d'automatisation conversationnelle de bout en bout, sans avoir à investir dans des outils cloisonnés ou de vastes programmes de formation de nouveaux talents.

Sheikh Abdullah Ali, directeur exécutif de Solutions ME, a déclaré : « Le pouvoir de la conception conversationnelle réside dans sa capacité à créer des interactions centrées sur l'homme qui semblent transparentes, naturelles et intuitives dans le monde numérique. Une bonne conception conversationnelle doit être attrayante et donner la priorité aux besoins de l'utilisateur. Avec des solutions accessibles et évolutives comme le Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai , nous sommes convaincus que nous pouvons entretenir une relation plus profonde avec les clients et obtenir de meilleurs résultats commerciaux ».

« De plus, en intégrant l'IA générative au moteur d'analyse et au concepteur de conversations exclusifs de Yellow.ai, notre objectif est de produire de meilleurs résultats commerciaux, notamment une augmentation des taux de déviation, une amélioration des taux de conversion, une expérience client hautement personnalisée et des délais de résolution plus rapides », a ajouté M. Ravinutala. Le Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai sera bientôt capable de fournir des suggestions aux concepteurs en leur indiquant le prochain flux probable et en les alertant en cas d'erreurs détectées, grâce à l'IA générative et à une intégration plus étroite avec le Yellow.ai Marketplace, qui propose des modèles sectoriels, des campagnes et des intégrations de systèmes préétablis. Pour découvrir comment Yellow.ai élabore sa feuille de route pour aider les entreprises à réaliser leur véritable potentiel, inscrivez-vous à la conférence Yellow.ai Envision the Future of Generative AI for Enterprises (Yellow.ai envisage l'avenir de l'IA générative pour les entreprises), qui se tiendra le 28 février 2023.

Pour en savoir plus.

À propos de Yellow.ai

Yellow.ai est une plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise, qui permet aux entreprises de libérer leur potentiel commercial à grande échelle. La plateforme jouit de la confiance de plus de 1000 entreprises dans plus de 85 pays, dont Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Carrefour, Choithrams, Bharat Petroleum et Waste Connections US. Grâce à des agents Dynamic AI pour entreprises, la mission de la société est d'offrir des interactions de type humain qui améliorent la satisfaction des clients et renforcent l'engagement des employés à grande échelle, grâce à sa plateforme sans code. Reconnue comme un leader par Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC et G2, la société a levé plus de 102 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier ordre et possède des bureaux dans six pays.

Pour les demandes de renseignements des médias :

Anujaa Singh

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1736428/Yellow_ai_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 13:49 et diffusé par :