DIOS acquiert la propriété Lac LeCaron lithium à la baie James





MONTRÉAL, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (Dios) (TSX-V: DOS) acquiert avec plaisir la propriété Lac LeCaron lithium dans un secteur au fort potentiel en lithium à la Baie James/ Eeyou-Istchee, au centre du Québec. Ces 57 nouveaux claims détenus à part entière couvrent 3 000 hectares (30 km carrés), au nord du Lac LeCaron à environ 15 km au NNE de la centrale hydroélectrique de Eastmain-1.



Poches, lentilles et dykes de pegmatites

Les claims Lac LeCaron lithium couvrent une section prospective E-O de 12km de long renfermant un pluton pegmatitique de granite/granodiorite avec poches, lentilles et 5-30% de dykes de pegmatites bordant une bande NE de métasédiments et volcanites.

Présence de lithium dans 2 types d'environnement secondaire

La propriété est centrée sur un groupe d'anomalies de lithium métal dans les sédiments de lacs (10.5>Li>8ppm) combinées à des tills anomaux de 27.4, 27.9 & 29.5 ppm Li dans la fraction minéraux lourds. D'autres éléments-critiques anomaux (césium plus de 2ppm, jusqu'à 5ppm) sont présents dans les sédiments de lacs.

Linéaments magnétiques

Les claims sont aussi situés au voisinage de plusieurs linéaments magnétiques E-O & ONO recoupant le patron régional NE-SO.

La signature géochimique se compare au dépôt Pivert-Rose et à Pontax-Lithium. Ce dernier (essaims de dykes de pegmatites riches en lithium-tantale) fut découvert et foré avec succès par le partenariat Dios/ Ressources Sirios sous la supervision de H. Desbiens Géo M.Sc., V.P. de Dios et personne qualifiée selon la norme 43-101, qui a rédigé ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Présidente

Personne Qualifiée selon la norme 43-101

[email protected]

Tel. (514) 923-9123

Website: www.diosexplo.com

