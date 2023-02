Capital régional et coopératif Desjardins annonce ses résultats annuels





Un apport essentiel au développement économique régional dans un contexte d'incertitudes

Faits saillants au 31 décembre 2022

Prix de l'action : 17,28 $, une baisse de 0,62 $ par rapport au 31 décembre 2021

l'action : 17,28 $, une baisse de 0,62 $ par rapport au 31 décembre 2021 Rendement annuel : -3,4 %

Rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : -0,1 %

Rendement du portefeuille des autres investissements (placements) : -3,4 %

Nouvelles sommes engagées par CRCD et ses fonds partenaires : 476 M$ dans 232 PME, coopéra-tives et fonds

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) divulgue ses résultats financiers. Dans une conjoncture économique difficile, CRCD clôture son exercice 2022 avec une perte nette de 87,9 M$ et un rendement négatif de 3,4 %. L'actif net se chiffre à 2 559 M$ au 31 décembre 2022, en baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats portent la valeur de l'action à 17,28 $ à compter de midi, aujourd'hui. Ces résultats annuels découlent essentiellement des activités d'investissement dans les entreprises et des placements réalisés sur les marchés.

Bien que le rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois ait connu une hausse significative en 2021 grâce à la relance rapide de l'économie suivant la pandémie, son rendement négatif de 0,1 % en 2022 a été impacté par le contexte économique incertain qui a affecté négativement la rentabilité des entreprises dans certains secteurs d'activité.

Le rendement négatif du portefeuille des autres investissements de 3,4 %, quant à lui, s'explique en majeure partie par la baisse de valeur des titres obligataires occasionnée par la hausse des taux d'intérêt à long terme durant le premier semestre de l'année. En revanche, les fonds immobiliers et les fonds de stratégies d'actions neutres au marché ont connu une bonne performance.

Dans un contexte de grande turbulence pour les marchés boursiers et obligataires en 2022, la stratégie de gestion des actifs financiers de CRCD visant à bénéficier d'un profil global équilibré a pris tout son sens, lui permettant d'atténuer les variations de valeur en période de fluctuations importantes. CRCD vise un équilibre entre sa mission de développement économique régional et un rendement raisonnable à long terme pour ses actionnaires. Il importe donc de considérer le rendement sur une plus longue période. Sur sept ans, soit la détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement annuel composé de l'action est de 4,6 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Au cours de l'exercice 2022, les souscriptions d'actions se sont chiffrées à 140,1 M$ alors que les rachats ont totalisé 87,8 M$.

Au 31 décembre 2022, ce sont 757 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 2 275 M$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 476 M$ engagés durant cet exercice. C'est 74 % de ces PME qui sont situées dans des régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale.

« Malgré le contexte économique instable, l'année 2022 a été bonne en termes d'investissement grâce à un premier semestre très actif. Je suis fière de notre accompagnement auprès de plus de 750 PME afin d'assurer leur pérennité ainsi que leur relève au Québec. Comme toujours, nous sommes demeurés à l'écoute des entrepreneurs en adaptant nos solutions à leurs besoins avec la flexibilité nécessaire selon leur situation. », a souligné Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, le gestionnaire de CRCD.

L'émission 2022 a permis à plus de 48?000 investisseurs d'acquérir des actions pour le montant maximal autorisé de 140 M$. Quant à l'échange d'actions, la demande totale des actionnaires représente le triple du montant autorisé de 50 M$. L'acceptation de toutes les demandes s'est effectuée au début de l'année 2023 au prorata de celles-ci.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 113?600 actionnaires, CRCD est une société publique dont l'actif net atteint 2?559?M$. Il contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat au Québec. C'est ainsi qu'au 31?décembre 2022, 2 275?M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de plus de 750?entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

1 Au 31 décembre 2022, le rendement composé de l'action est de -3,5 % pour un an, 2,7 % pour trois ans, 4,2 % pour cinq ans, 4,6 % pour sept ans et 4,2 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placement peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 12:06 et diffusé par :