Les premiers ministres des provinces et territoires écrivent au premier ministre du Canada





OTTAWA, ON, le 16 févr 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont écrit aujourd'hui au premier ministre du Canada pour accepter la proposition de financement fédéral présentée lors de la réunion des premiers ministres sur les soins de santé du 7 février 2023. Les premiers ministres des provinces et territoires sont impatients de poursuivre les discussions nécessaires afin d'assurer l'avenir des services de soins de santé à travers le pays - un enjeu qui demeurera une priorité fondamentale pour tous les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

