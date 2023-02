S'amuser pendant la relâche scolaire à VSP!





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les jeunes et les familles pourront se divertir gratuitement pendant la semaine de relâche, du 25 février au 5 mars, en participant aux diverses activités sportives, de loisirs et culturelles proposées par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Le congé scolaire arrive à grands pas! Les enfants et leurs parents auront l'embarras du choix pour se désennuyer pendant la relâche avec la programmation amusante et variée que nous leur proposons. Ils pourront en profiter pour découvrir ou redécouvrir nos magnifiques parcs ainsi que nos nombreuses installations sportives et culturelles », souligne la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Activités dans nos bibliothèques

Les trois bibliothèques de VSP proposent 17 activités variées telles que des ateliers scientifiques, des défis, des activités de bricolage et de jeux de société. Pour connaître la programmation complète et s'inscrire aux activités, consultez le site montreal.ca/vsp.

Pensez également à faire le plein de lecture!

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Spectacles en salle

Découvrez la programmation de nos installations culturelles. Consultez le calendrier culturel en ligne.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend à la maison de la culture Claude-Léveillée :

À la salle de diffusion de Parc-Extension :

Baignade libre

Profitez des bains libres dans les piscines intérieures.

Piscine Joseph-Charbonneau

Piscine René-Goupil

Piscine Villeray

Piscine Saint-Roch

Patinage libre

Des périodes de patinage libre à l'aréna Howie-Morenz et à l'aréna de Saint-Michel sont mises à la disposition des patineuses et patineurs.

Badminton

Venez jouer au badminton en simple ou en double au centre sportif Jean-Rougeau. Réservez votre espace sportif en ligne sur le site Loisirs Montréal.

On joue dehors!

Venez patiner en solo ou en famille sur l'une des nombreuses patinoires extérieures de VSP. En raison de l'instabilité de la météo, l'état des glaces change très rapidement. Pensez à consulter leur condition avant de vous déplacer.

Pour celles et ceux qui préfèrent glisser, direction le parc Jarry ou le parc Frédéric-Back. Pour vivre des sensations fortes, rendez-vous sur l'un des couloirs de glisse situés au sud du parc Frédéric-Back, près de la TOHU. Pour une expérience plus en douceur, la butte du parc Jarry et celle située près du TAZ, à l'ouest du parc Frédéric-Back sont idéales.

Testez votre endurance en pratiquant le ski de fond aux parcs Jarry et Frédéric-Back. Cette année, les parcours du parc Frédéric-Back ont été bonifiés.

Que ce soit pour patiner, glisser ou skier, pensez à consulter la page des conditions des sites hivernaux avant de vous déplacer.

Camps de jour

Il reste encore des places pour certains camps de jour de la relâche. Les animatrices et les animateurs partageront leur passion artistique et sportive pour faire vivre à vos jeunes une expérience inoubliable!

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 10:57 et diffusé par :