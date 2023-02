Holt Renfrew s'engage envers le centre-ville de Calgary en renouvelant son bail à long terme au centre CORE





TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Holt Renfrew, considéré comme le chef de file de la vente au détail dans les catégories mode et style de vie, et Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, ont annoncé aujourd'hui le renouvellement d'un bail à long terme dans le centre commercial CORE, ce qui constitue un solide témoignage de confiance à l'égard du centre-ville de Calgary.

Dans le cadre de cet engagement, Holt compte apporter à son magasin de nouvelles améliorations qui rendront l'espace plus agréable pour le personnel et la clientèle et qui transformeront l'expérience proposée aux clients de Calgary. Parmi ces nouveautés, citons l'ajout de plus de 25 des plus grandes marques internationales du monde de la mode, de la beauté et du style de vie, dont la collection de prêt-à-porter Gucci et une boutique de produits de beauté La Prairie. D'autres innovations seront annoncées plus tard cette année.

Holt Renfrew est très fier de continuer d'investir dans l'économie locale, de soutenir le centre-ville de Calgary, et d'offrir à tous des expériences et des services exceptionnels. Le centre CORE est l'adresse de prestige pour le magasinage au centre-ville de Calgary. Au fil des ans, ce grand centre commercial est aussi devenu un lieu de rassemblement important, autant pour les résidents que pour les touristes.

Plus de 25 nouvelles marques de luxe s'ajouteront à la gamme de produits du magasin en 2023

Le magasin de Calgary propose déjà de très grandes marques telles que Chanel, Hermès, Gucci, David Yurman et La Prairie .

Plus de 275 personnes travaillent au magasin Holt Renfrew de Calgary .

. Le magasin actuel a ouvert ses portes en 2009.

Il a une superficie d'environ 149?000 pieds carrés (soit plus de 13?842 mètres carrés).

Situé au coeur du quartier des affaires de Calgary , le centre CORE fait partie d'un complexe plurifonctionnel de 2,1 millions de pieds carrés composé d'espaces de bureaux et de commerces de détail.

Citations :

Sebastian Picardo, président et DG, Holt Renfrew :

« Nous sommes ravis de prendre cet engagement à long terme envers le centre-ville de Calgary, car ce magasin représente une part très importante de nos activités. Ces changements s'annoncent très prometteurs. Notre clientèle de Calgary pourra bénéficier d'un choix encore plus vaste des meilleurs articles de mode, de beauté et de style de vie, provenant du monde entier et d'ici même au Canada. »

Debra Kerr, vice-présidente de la vente au détail, région Ouest, Holt Renfrew :

« Nous sommes toujours heureux de nous impliquer dans nos collectivités, et nous avons déjà été associés à de nombreuses initiatives à Calgary. C'est passionnant de participer à la revitalisation du centre-ville. Nous avons construit le magasin actuel il y a plus de 14 ans en espérant qu'il dure, et en demeurant au coeur du centre-ville, nous contribuerons au dynamisme de cette ville formidable. Notre équipe adore tisser de nouveaux liens, et nous sommes aussi très reconnaissants aux clients actuels qui nous sont loyaux depuis toutes ces années. »

Ruby Paola, vice-présidente, Location, Canada, Ivanhoé Cambridge :

« Nous sommes enchantés de renouveler notre partenariat avec Holt Renfrew au centre CORE. Cette relation a pris de l'ampleur : de 30?000 pieds carrés qu'il occupait à ses débuts en 1992, le magasin a quintuplé sa surface pour passer aujourd'hui à 149?000 pieds carrés. Nous sommes fiers de notre association avec Holt Renfrew, qui s'engage ainsi à continuer de contribuer au cachet du complexe CORE, une véritable plaque tournante urbaine pour la population du centre de Calgary. »

À propos de Holt Renfrew

Holt Renfrew est considéré comme le plus important détaillant mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et est la plaque tournante au Canada des plus prestigieuses marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un chef de file en matière de services et d'expériences personnalisés, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter la durabilité, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir les produits Holt Renfrew à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et demeure une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement

