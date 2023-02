Le ministre Vandal annonce des investissements de plus de 108 000 $ de CanNor pour la capacité et le développement de l'alimentation dans tout le Nunavut





Le financement de deux organisations au Nunavut appuie des améliorations novatrices qui contribueront à la résilience des systèmes alimentaires nordiques

IQALUIT, NU, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue à soutenir les initiatives locales et régionales visant à faire face à l'insécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique, et à réaliser des investissements stratégiques afin de renforcer les systèmes alimentaires nordiques et d'aider les populations du Nord à cultiver, à récolter et à acheter des aliments.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de plus de 108 000 $ pour soutenir deux projets communautaires cherchant à améliorer la résilience alimentaire au Nunavut.

Pangnirtung Fisheries Ltd., une entreprise autochtone à but lucratif, évalue actuellement les coûts potentiels du remplacement de sa machinerie existante par une nouvelle machinerie ou par de l'équipement amélioré. L'entreprise tente également de déterminer si des rénovations seront nécessaires dans son installation de traitement. Le financement de CanNor lui permettra d'obtenir une étude de faisabilité qui se penchera sur ces questions et sur l'amélioration de ses produits opérationnels. Cela permettra potentiellement à l'entreprise de prendre plus de quotas, ce qui entraînera de nouvelles possibilités économiques dans la communauté.

À Cambridge Bay, le financement de CanNor appuiera l'étude de faisabilité de l'aménagement d'une serre dans le hameau. Cela aidera le hameau à évaluer l'ampleur du projet, y compris le coût de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'une installation intérieure appartenant à la communauté et utilisable toute l'année. La construction d'une serre répond aux priorités établies dans le Plan d'action de 2020 à 2030 pour la santé et la sécurité alimentaire de Kitikmeot en offrant des occasions d'apprentissage pour la jeunesse et une source potentielle d'aliments cultivés localement pour améliorer la sécurité alimentaire dans le hameau.

Ces investissements représentent le soutien continu du gouvernement du Canada aux systèmes alimentaires du Nord qui utilisent des solutions novatrices et locales pour améliorer la sécurité alimentaire des communautés, créer de nouvelles capacités et contribuer à la croissance économique du Nunavut.

Citations

« La sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique, y compris le contrôle des systèmes alimentaires et de la production locale, est une priorité absolue. En travaillant avec les entreprises et les communautés régionales et en écoutant leurs priorités, nous contribuons à soutenir des solutions locales pour aborder la sécurité et la souveraineté alimentaires dans le Nord et l'Arctique. L'investissement annoncé aujourd'hui est un autre exemple du travail continu de notre gouvernement avec ses partenaires du Nord et autochtones pour mettre en oeuvre des solutions novatrices locales qui fonctionnent pour eux. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Offrir un approvisionnement local est un bon moyen d'améliorer la fiabilité et la résilience des systèmes alimentaires dans les régions éloignées. Les investissements annoncés aujourd'hui amélioreront la sécurité alimentaire dans les régions du Nord grâce à des solutions locales innovatrices. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pangnirtung Fisheries Ltd. est un important moteur économique de la communauté, employant plus de 180 personnes par an. Grâce à l'aide fournie, nous sommes en bonne voie de réaliser un plan de mise à niveau complet pour accroître la capacité de l'usine, notamment en ce qui concerne les produits à valeur ajoutée, ce qui créera de nouvelles possibilités d'emploi pour les Inuits locaux. Nous prévoyons d'employer plus de 200 personnes par an d'ici 2 à 3 ans. L'installation de traitement est vieillissante et des mises à niveau sont nécessaires pour maintenir une opération réussie. Nous avons hâte de voir ce plan se concrétiser, pour le bénéfice économique et social de la communauté. »

- Jon Johannsson, directeur général de Pangnirtung Fisheries Ltd.

« Cela aidera les personnes qui ont besoin de plus d'aliments frais et contribuera à réduire le coût élevé de la vie dans l'Inuit Nunangat. Cela permettra également d'enseigner aux gens l'importance de cultiver leur propre nourriture, en particulier pour les étudiants d'âge scolaire dans le cadre de leurs études. »

- David K Elias, maire de Cambridge Bay

Les faits en bref

L'étude sur l'agrandissement et la mise à niveau de l'installation de traitement de Pangnirtung Fisheries Ltd. est un projet d'un an qui s'inscrit dans le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de CanNor. Pangnirtung Fisheries Ltd. et CanNor avancent tous deux un montant de 58 975 $. Le coût total du projet est de 117 950 $.

L'étude du hameau de Cambridge Bay sur une serre opérationnelle toute l'année est un projet d'un an soutenu par le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI) de CanNor. Le hameau paie un montant 12 500 $ et CanNor ajoute 50 000 $ à cette somme. Le coût total du projet est de 62 500 $.

